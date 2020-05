El mensaje de la diputada Teresa Jiménez-Becerril, a Marlaska: “Es un héroe para todos los independentistas”

Contundente intervención el día de ayer en el Congreso, de la diputada nacional del PP por Sevilla, Teresa Jiménez-Becerril, en la que volvió a defender con uñas y dientes la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA.

La sevillana le recordó a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra que “a ETA la derrotaron los españoles con sus manos blancas, nuestros policías, guardias civiles, militares y las víctimas del terrorismo, con su coraje cívico y su sacrificio de vidas rotas; y no ustedes pactando con ellos ayer, hoy y mañana”.

Las palabras de Jiménez-Becerril llegaban después de que la socialista sacara pecho de que fue bajo un Gobierno de su partido cuando se acabó con la banda terrorista. “A mi hermano y a su mujer los asesinaron, como a muchos otros españoles, por defender la legalidad democrática”, recordó la diputada sevillana, quien aseguró que “no vamos a permitir que su gobierno la destruya”.

CRITICAS AL GOBIERNO POR "BLANQUEAR AL BRAZO POLÍTICO DE ETA"

La diputada popular también aprovechó su intervención para criticar con dureza el reciente pacto del Gobierno de coalición PSOE-Podemos con Bildu para la derogación “integra” de la reforma laboral de 2012. En este sentido, Teresa Jiménez-Becerril aseguró que a los socialistas “no les obliga nadie a blanquear al brazo político de ETA, lo hacen porque están perdiendo la memoria, la dignidad y el sentido de la justicia, cada vez que agradecen los votos de un partido como Bildu, que humilla con su sola presencia a este parlamento”.

¿Qué le debe este Gobierno a los voceros de ETA,nadie les obliga a blanquear al “brazo político de ETA”lo hacen porque están perdiendo la memoria,la dignidad y la justicia,cada vez que agradecen los votos de un partido,como Bildu, que humilla con su sola presencia este Parlamento pic.twitter.com/nuHphNrgyk — Teresa Jiménez-Becerril (@teresajbecerril) May 27, 2020

Pero sin duda alguna, la parte más dura de su intervención se la llevó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de nuevo con el reciente cese del Coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, como Jefe de la Comandancia de Madrid, como tema central.

DUROS REPROCHES A MARLASKA POR SU CESE A PÉREZ DE LOS COBOS

“¿Qué valor tiene su palabra como magistrado y ministro del interior, cuando ha sido capaz de destituir a un guardia civil ejemplar por respetar la ley?”, preguntó Jiménez Becerril al ministro Marlaska, al tiempo que ironizó requiriéndole para que le dijese si “¿también van a culpar ahora al Partido Popular, como han hecho con su pacto con Bildu? ¿También vamos a tener la culpa de las destituciones de guardias civiles que no se pliegan a un Gobierno que ha perdido la decencia?”.

Pero Jiménez-Becerril fue aún más contundente con el titular de Interior, del que aseguró que “es un héroe para todos los independentistas”, mientras que “se ha convertido en un villano para todo los que defendemos la integridad de la Benemérita y la división de poderes, esa que este Gobierno no respeta”.

La diputada del PP jugó en su intervención con el motivo argumentado por Marlaska para cesar a Pérez de los Cobos, una supuesta pérdida de confianza en él, y la aprovechó para aseverar que “los españoles que reconocemos a quien ha defendido con honor España la hemos perdido en usted”.

“Así que márchese”, le pidió Teresa Jiménez-Becerril al ministro “y devuélvanos a ese valiente Guardia Civil con una hoja de servicio impecable”, concluyó.

EL CESE DE PÉREZ DE LOS COBOS, CELEBRADO POR LOS INDEPENDENTISTAS

Como ya informamos en COPE hace unos días, no ha faltado quien ha celebrado el cese del Coronel Pérez de los Cobos, como es el caso del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien no dudó en asegurar que “Pérez de los Cobos no merece ser destituido, merece ser juzgado”, justificando dicha afirmación en “la actuación policial del 1 de Octubre” en Cataluña.

Basta ver cualquier imagen de la actuación policial del 1 de Octubre para saber que Pérez de los Cobos no merece ser destituido, merece ser juzgado. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 25, 2020

Hay que recordar que este coronel de la Guardia Civil fue el responsable del dispositivo policial que coordinó a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

También desde las filas de Podemos, la formación que lidera el vicepresidente del Ejecutivo central, Pablo Iglesias, y socios de Gobierno del PSOE, también celebraron el cese del coronel. En este caso fue Jaume Asens, presidente del Grupo Confederal de Podemos-En Comu Podem en el Congreso, quien no dudó en asegurar que “era una exigencia de higiene democrática desde el 1 de octubre de 2017, pero es él quien debería estar a la espera de sentencia, y no Trapero”.

Destituir Pérez de los Cobos era una exigència d’higiene democràtica des del l’#1Oct de 2017, però és ell qui hauria d’estar a l’espera de sentència, i no Trapero.https://t.co/miqbVfHgcB — Jaume Asens (@Jaumeasens) May 25, 2020

