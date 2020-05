Marcos De Quinto desmonta a la 'enfermera' que intentaba "boicotear" la manifestación de Vox

El ex diputado de Ciudadanos, Marcos De Quinto, ha desmontado este domingo las críticas desde perfiles como el de la Revista Mongolia a los manifestantes de este sábado en la caravana de Vox contra el Gobierno de coalición. Una sanitario se posicionó en un pase de cebra en el que intentaba frenar la caravana de vehículos que circulaban entre pitidos y banderas de España en Ciudad Real. Algo que, para el hasta esta semana parlamentario del partido naranja, se trata de un intento de boicot y lanza una respuesta a los que la defienden.

Unas críticas a la espontánea a la que se ha sumado el sindicato policial Jucil, que ha salido al paso para defender la actitud del agente que saca a la enfermera de la carretera.

“Ella se la está jugando por todos nosotros, no como vosotros, dándoos el paseito con la bandera”, gritaba un manifestante que protestaba este sábado en Ciudad Real contra la caravana de coches de las protestas convocadas por Vox en todo el país. Pero más que por sí mismo hablaba por la sanitaria que se encontraba en un paso de cebra intentando interrumpir el paso de los vehículos por la capital de la provincia manchega.

En ese momento, un policía se acercaba hasta ella para apartarla de la calzada y que no pudiera interrumpir el paso de los coches que portaban banderas de España y pitaban en protesta contra el Gobierno. “La manifestación está autorizada, que no se puede poner aquí en medio”, aseguraba el agente mientras la apartaba. “Eres un fascista como ellos”, le acusaba la sanitaria.

Tales han sido las críticas en redes sociales de la izquierda que el sindicato policial Jucil ha tenido que acudir a las redes sociales para explicar el gesto de su compañero: “El agente le informa que la manifestación esta autorizada y le impide que corte la circulación y la marcha de la misma, aunque a ella se la sude”.

“El fascismo no tiene nada que ver con su deber y el servicio que le ha sido encomendado”, explicaba en Twitter el sindicato.Y es que otro usuarios señalaban que cabría la posibilidad incluso que no fuera sanitaria.

Por su parte, y a raíz de un mensaje de la Revista Mongolia, el ex diputado de Ciudadanos Marcos De Quinto intercedía para desmontar a la enfermera. “Si esta señorita quiere mostrar su apoyo a Sánchez, que pida permiso a la delegación del gobierno y convoque una manifestación pacífica en apoyo a él, en vez de tratar de boicotear esta otra, pacífica y autorizada, por mas que no le guste. Se llama “democracia”. De nada”.

“Ponerse sola en un paso de cebra delante de un mar de coches dista mucho del boicot... O si ella cree que esto va a boicotear algo, está demente... Debería condenar el intento de atropello y no meterse en berenjenales tratando de justificarlo”, argumentaba de vuelta la revista de humor.

“¿Intento de atropello? Por favor... se ve claramente que es una performance, no improvisada, sino preparada por esta señorita, con sus colegas filmando. La amenaza de “meterme en berenjenales” os funcionará con otros, no conmigo”, concluía De Quinto en redes sociales.

