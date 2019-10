Malena Contestí carga en COPE contra Vox: "Estuvieron a punto de romper el acuerdo en Madrid por el LGTBI"

La única diputada con la que contaba Vox en Baleares tras las elecciones generales del 28 de abril, Malena Contestí, ha decidido abandonar el partido y renunciar a repetir como cabeza de lista en los comicios del diez de noviembre. Contestí deja así una crisis en la delegación del partido en el archipiélago, y se marcha por la puerta de atrás, ya que en el comunicado de su marcha ha calificado al partido de Abascal como “un movimiento extremista y antisistema” y de practicar “proselitismo totalitario”.

Desde la dirección del partido, achacan esta decisión a que no iba a repetir en las listas a las elecciones de noviembre. Una justificación que ha desmentido en COPE.es la propia Contestí: “No es una pataleta. Hace unos días, la dirección ya anunció que los 24 diputados en el Congreso iban a repetir. Nosotros también lo sabíamos. Nadie me comentó que no fuera a repetir como cabeza de lista en Baleares, así que el partido miente.”

La ya exmiembro de la formación, ha explicado a esta casa los motivos que le han llevado a tomar esta decisión: “Ha sido tras conocer cómo es el partido de cerca, sus actitudes y extremismos lo que me han llevado a marcharme. Me he podido ir sin decir lo que pensaba y sin dar explicaciones, pero he optado por ejercer mi derecho a la libertad de expresión por la acumulación de cosas que he visto.”

Una de las cuestiones que escandalizó hace unos meses a la exparlamentaria, fue la gestación del acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para gobernar la Comunidad de Madrid. Un acuerdo que a punto estuvo de verse truncada por el LGTBI: “Pusimos palos en la rueda por este asunto. Un gobierno tan importante como es el de la capital de España, con temas tan importantes y urgentes que tratar, se condicionó a este colectivo. Fue algo que no había manera de masticar. Me pareció que estaba fuera de lugar.”

Además, ha recordado que una compañera de Málaga fue expulsada de Vox por acudir a un acto donde estaban representados todos los partidos, y en el que había una bandera gay: “En el partido hay gente más o menos radical en este aspecto, pero hay una obsesión por el colectivo LGTBI.”

A ello se suman, según Malena Contestí, una serie de irregularidades cometidas en diferentes puntos de España que la dirección nacional ha tratado de ocultar, en lugar de investigar: “Yo entiendo que no querían hacer ruido y que no hubiera rumores, pero los que se atrevían a denunciarlo, eran apartados.”

Tras conocerse la noticia de su marcha, el que ha sido en la XIII Legislatura portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha publicado en Twitter un vídeo grabado por la propia Malena Contestí la pasada semana, en la que la exdiputada aseguraba que era un honor haber representado a los españoles en la Cámara Baja. La polémica viene porque Espinosa de los Monteros declaraba en su cuenta oficial de esta red social que para Contestí “era un honor haber servido a nuestro partido.” Además, el dirigente remarcaba que “la metamorfosis repentina que acabamos de conocer le va a ser difícil de explicar.”

Unas afirmaciones a las que Contestí ha contestado en esta casa, acusando a Espinosa de los Monteros de manipular sus palabras: “Mantengo que para mí es un honor haber representado a los españoles, pero nunca hago referencia al partido.” Desde COPE.es hemos tratado de verificar y contrastar las informaciones facilitadas por Malena Contestí, pero se han negado a expresar su opinión para zanjar el asunto. Los usuarios de Twitter no han pasado por alto esta polémica. Son muchos los que opinan que Contestí tan solo buscaba percibir un buen salario como diputada.

