Madrid considera "una chapuza" quedarse en la fase 0,5

La Comunidad de Madrid considera que la "invención" de la fase intermedia de desescalada planteada por el Ministerio de Sanidad es una "chapuza" que no se ajusta a lo establecido en la orden gubernamental y supone cambiar las "reglas del juego" cuando la región cumple, a juicio de la administración regional, con los requisitos para ascender plenamente a la fase uno.

Esta fase intermedia, detallan desde el Gobierno regional, supone el cierre de terrazas en hostelería, prohibición de viajes a segundas residencias e imposibilidad de celebrar reuniones de más de 10 personas.

Fuentes de la Consejería de Sanidad recalcan a Europa Press que esta fase intermedia presenta incongruencias, pues pese a la prohibición de reunión de más de 10 personas sí se acepta celebrar espectáculos culturales con menos de 20 personas en lugares cerrados y con menos de 200 si son al aire libre.

También permite los mercados al aire libre con un límite de aforo de un tercio del habitual o los velatorios con 10 personas en espacios cerrados y 15 en espacios al aire libre.

Estas condiciones, a juicio del Ejecutivo autonómico, provocarán "confusión" en los ciudadanos cuando, a su criterio, Madrid está preparado para la fase uno al entender que cumple con "todos los parámetros" marcados.

Para ello, apuntan a los datos asistenciales con descenso notable de incidencia de coronavirus y los planes estratégicos diseñados para "volver a la normalidad y para un posible repunte".

Además, desde el Gobierno regional ponen énfasis en la confianza "al cien por cien" en la responsabilidad de la ciudadanía demostrada durante dos meses de confinamiento frente al "paternalismo" que aprecia en el Gobierno central.

También han recalcado que el Ejecutivo estatal "siempre" habló de cuatro fases y no entiende por qué "cambia las reglas del juego a mitad de partido", algo que tildan de "improvisación" y chapuza" que no viene recogida en la propia orden ministerial, que detalla "explícitamente" que no hay fases intermedias.

"MADRID Y CATALUÑA NO SON COMPARABLES"

Además, desde la Comunidad de Madrid recalcan que los datos tampoco permiten "emparentar" la situación de la región con Cataluña en lo relativo a esta fase intermedia planteada, al presentar baremos que no son comparables.

Por ejemplo, exponen desde el Ejecutivo autonómico que Cataluña, con datos de este viernes, presenta el triple de casos positivos PCR (151) que Madrid, que tiene 49 nuevos infectados.

Además, aluden el incremento de confirmados en Cataluña es de 0,27 por ciento, frente al 0,07 por ciento de la Comunidad de Madrid, siendo la media de España en el día de hoy de 0,24 por ciento.

Respecto a la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la Comunidad de Madrid agrega que tiene una tasa del 38,18 por el 44,85 de Cataluña.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, entre el 8 y el 15 de mayo Cataluña ha tenido un 78,7 por ciento más de nuevos ingresos en UCI respecto a Madrid y, por otro lado, Cataluña ha registrado un 32,2 por ciento más de nuevos ingresos en hospitalización respecto a la región madrileña.

Además, enfatizan que Cataluña ha tenido un 60 por ciento más de nuevos fallecidos respecto a la Comunidad y la autonomía catalana ha registrado 180 por ciento más de nuevos casos positivos por PCR respecto a Madrid.

Respecto al número de pacientes curados por 100.000 habitantes, la tasa de la Comunidad de Madrid es de 603,28, con lo que "casi duplica" a la de Cataluña, que es de 336,8.