Macarena Olona desmonta el último ataque de Otegi a la Guardia Civil: "Antes buscabas su nuca"

El diputado obtenido por Vox en las elecciones al Parlamento vasco celebradas el pasado domingo tiene una importancia supina a tenor de las declaraciones que se han venido produciendo al respeto tanto durante la campaña como en estos días posteriores a los comicios.

Uno de los partidos que más está criticando la obtención, de manera completamente democrática, de este representante en la cámara vasca por parte de la formación que preside Santiago Abascal, es EH Bildu, la formación que lidera el terrorista Arnaldo Otegui, quien no ha dudado en afirmar que Vox ha logrado un mayor porcentaje de votos en aquellos colegios electorales donde "votan los guardias civiles acuartelados", al tiempo que ha asegurado que este es otro de los motivos por los que creen que la Guardia Civil debe ser "desalojada" de Euskadi.

"Nosotros con Vox no tenemos nada de qué hablar”, ha señalado el coordinador general de Bildu, quien ha señalado que se puede dejar que Vox "marque la agenda" en el Parlamento, pues cree que es lo que va a intentar hacer. Para evitarlo, Otegui considera necesario que el resto de fuerzas de la cámara vasca deben tener la "suficiente perspectiva e inteligencia" como para no dejarles "marcar la agenda" con el objetivo de que “dentro de cuatro años, no exista ningún parlamentario de Vox".

Macarena Olona desmonta el último ataque de Otegi a la Guardia Civil

Sin embargo, esta argumentación dada por Otegui ha sido desmontada por completo por la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, la diputada Macarena Olona, quien le ha pedido a Otegui que “cuenta conmigo”, tras lo que le ha indicado que en el País Vasco hay 2.192 agentes de la Benemérita, mientras que los votantes de Vox el 12-J fueron 17.517 vascos.

De esta manera, no parece concordar, como pretende Otegui, el hecho de que la subida de Vox en el País Vasco se deba a los votos de la Guardia Civil, pues no hay que olvidar que en los anteriores comicios autonómicos, la formación de Abascal sólo sumo 771 sufragios.

Olona ha sido más contundente aún con el líder abertzale, al que le ha espetado que “como terrorista llevas intentando la expulsión de la Guarda Civil desde hace 30 años. Antes buscabas su nuca. Ahora, en el Parlamento Vasco, vas a encontrar a Vox”.

.@ArnaldoOtegi cuenta conmigo:

- @guardiacivil en Pais Vasco: 2.192.

- Votantes de @vox_es el #12J: 17.517.

Como terrorista llevas intentando la expulsión de la @guardiacivil desde hace 30 años. Antes buscabas su nuca. Ahora, en el @PVasco_EuskoL, vas a encontrar a @vox_es. pic.twitter.com/fb5zQjxS8U — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 15, 2020

Abascal también ha defendido a la Guardia Civil de los ataques de Otegui

Por su parte, el presidente de Vox también ha criticado este injustificado ataque contra la Guardia Civil por parte de Otegui, acusando a los asesinos de ETA y los que lo han apoyado de provocar “el desalojo de miles de vascos con la amenaza, muchas veces cumplida, del tiro en la nuca”.

“Tarde o temprano te haremos pagar por todos tus crímenes. No lo dudes”, le ha espetado a Otegui.

Y por cierto @ArnaldoOtegi , tarde o temprano te haremos pagar por todos tus crímenes. No lo dudes.



Ese escaño alavés será determinante y el lema de nuestra patria chica te perseguirá, canalla secuestrador.



"En aumento de la justicia contra los malhechores" pic.twitter.com/buiXXmXSzt — Santiago Abascal ���� (@Santi_ABASCAL) July 15, 2020

