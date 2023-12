La lotera de Sant Joan Despí (Barcelona) que vendió el segundo: "A la gente le gusta el 3"

La lotera de la administración 1 de Sant Joan Despí (Barcelona), Montse Giménez, donde se ha vendido una serie del número 58.303, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, ha afirmado que está muy contenta de haber repartido suerte y del número asegura que "a la gente le gusta mucho el 3", por la terminación del premiado.

En declaraciones este viernes a Europa Press, ha asegurado que a la gente le gustan los "número medianos, como el 3, el 4, el 5 o el 6, más que los bajos", y ha explicado que la serie que ha vendido ha sido a través de ventanilla.

"Estoy súper contenta, estoy que no me lo creo. Había vendido loterías posteriores a Navidad pero un premio de Navidad tan importante no", tras lo que ha afirmado que está eufórica y que hace 35 años que lleva la administración, tras tomar el relevo de su madre.