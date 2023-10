Los padres de Leire lucharán por endurecer las penas por atropellos: "Mi niña no puede haber muerto por nada"

David López y Rocío Muñoz, los padres de la niña Leire, quien murió con cinco años atropellada en Roquetas de Mar (Almería) por un conductor que iba ebrio al volante, han asegurado este jueves tras el juicio, en el que el acusado ha reconocido los hechos por los que será condenado a tres años de prisión, que van a seguir peleando para introducir cambios en el Código Penal que endurezcan este tipo de delitos.

"Mi niña no puede haber muerto por nada. Queremos que por lo menos le dé un sentido", ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Ciudad de la Justicia el padre de la pequeña, quien junto con su mujer inició poco después de los hechos una recogida de firmas para reclamar el cambio legislativo con el fin de que "a la próxima familia que le pase, no tenga que vivirlo", según ha dicho la madre de Leire.

La familia, que junto con otros afectados ya consiguió cosechar 750.000 firmas, ha mostrado así su voluntad de continuar con sus movilizaciones para conseguir que quienes conducen una forma manifiestamente temeraria o bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes tenga unas penas equiparables a los delitos de homicidio cuando se produce el fallecimiento de la víctima

En concreto, la petición tiene como objetivo elevar las penas de homicidio por imprudencia grave, recogidas en el artículo 142.1 con entre uno y cuatro años de prisión, al tipo de homicidio recogido en el artículo 138 del Código Penal, que observa entre diez y 15 años de cárcel para el culpable. En el caso de que la víctima padezca lesiones y secuelas, quieren que el tratamiento legislativo se equipare a los delitos de lesiones recogidos entre los artículos 147 y 150 del Código Penal.

Sobre las acciones ya realizadas, el letrado de la familia, Juan Manuel Medina, ha explicado que aún están pendientes de recibir respuesta al grueso de firmas que se presentó en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2022 para propiciar dicho cambio legislativo. "Esto es como todo, siempre hay muy buenas palabras sobre todo cuando se presentan las víctimas (...) pero nada más", ha lamentado.

La familia, que ha estado apoyada por un nutrido grupo de familiares y allegados a las puertas la Ciudad de la Justicia, ha criticado también que "se desoiga la petición de casi un millón de personas" cuando se trata de "una ley que ya está evolucionando en Europa" con conceptos como el de "homicidio vial" que, según han dicho, ya se tienen en cuenta en Francia. "Estamos hablando de dos gramos de alcohol en sangre", han recordado para tener en cuenta las circunstancias del accidente lo separan de una "imprudencia".

El abogado ha señalado ante los medios que en la fase de instrucción, la familia trató que el juicio se celebrara con un jurado popular al entender que los hechos podrían encajar como un presunto delito de homicidio doloso en base a la jurisprudencia; una cuestión que desestimó la Audiencia Provincial.

SOBRE EL PERDÓN: "NI LO CREO NI LO ACEPTO"

Los padres de la menor, que han podido acceder a sala en la última fase del juicio una vez alcanzadas las conclusiones, se han mostrado escépticos ante la petición de perdón efectuada por el acusado al ejercer su derecho a la última palabra.

"Ni me he creído nada ni lo acepto. Me parece absurdo que haya perdido perdón cuando no ha mostrado en ningún momento empatía, no ha mostrado nada. Lo único que ha demostrado es que le importaba solamente su seguridad, lo que le pasara a él", ha dicho Rocío Muñoz, quien ha incidido en que la defensa le llegó a ofrecer 70.000 euros para evitar el juicio.

Los progenitores han asegurado así, en relación al acuerdo alcanzado, que hubieran preferido que el acusado pudiera ser condenado a "muchos más años" de cárcel, si bien la decisión les permite "asegurarse" que entrará en prisión, según han dicho.

"Es bastante duro porque, si la justicia estuviera bien hecha, esta persona como poco estaría comiéndose nueve años de cárcel, no tres y aceptándolos para asegurarnos de que entre, porque es la única opción que teníamos para asegurarnos verdaderamente que iba a entrar", ha añadido David López.