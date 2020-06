Los Morancos la lían con una parodia sobre las mascarillas: "¿Y si me la quito? Hay Covid pa ti y Covid pa mí"

El dúo humorístico ‘Los Morancos’ vuelve a traernos una sus divertidísimas parodias musicales con la que ya te avisamos que vas a mover los pies, sí o sí: “La nueva normalidad”.

En esta ocasión, el uso obligatorio de la mascarilla y el empeño de algunos en no llevarla puesta, es el tema principal de esta letra que nos traen Antonia y Omaita que, como de costumbre, no podían quedarse calladas ante la situación que estamos viviendo.

Madre e hija siguen haciendo de las suyas en esta desescalada del estado de alarma hacia la nueva normalidad y, como siempre, con su humor inteligente que no sólo nos hace más llevadero todo este asunto sino que además nos deja un mensaje de concienciación.

Para ello, han versionado el conocido tema “Sopa de caracol”, con el que Banda Blanca dio todo un bombazo a principios de la década de los noventa del pasado siglo, al que le han puesto una letra con que las risas están aseguradas.

“¿Y si me la quito? Hay Covid pa ti, hay Covid pa mí. Yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube!”, dice el repetido estribillo de la parodia, donde Antonia parece no aguantar la mascarilla con el calor, las gafas que se le empañan, el dolor de las orejas, etc.

Al final de esta nueva parodia del dúo humorístico del sevillano barrio de Triana, no falta su mensaje, de nuevo con humor: “La curva empieza a aplanarse, pero no hay que confiarse”.

En un verano tan atípico como el que estamos a punto de comenzar, ¿por qué no pensar que ésta puede ser una de las canciones que más pegue? Viendo lo visto, no sería nada descabellado.

