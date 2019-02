Los 'memes' sobre el Consejo Estatal de Podemos

La guerra interna de Podemos está al rojo vivo en Twitter, donde tanto favorables como críticos con el líder del partido de extrema izquierda, Pablo Iglesias, mantienen un constante rifirrafe. Y entre tanto insulto y tanto bloqueo porque faltar al respeto o, sencillamente, por pensar distinto (este último, bastante de moda últimamente), optamos por buscar el sentido del humor.

Los tuiteros más ocurrentes no han tardado en sacarle la parte humorística a dicho Consejo Estatal que, curiosamente, no va a contar con la presencia del principal fundador y máximo líder, Pablo Iglesias, ni con el que antes fuera para éste un “traidor” y hoy ya no lo sea: Íñigo Errejón.

Ya han llegado todos los miembros del Consejo de Podemos , los dos pic.twitter.com/CpqLoBokCf — BAT-AMANTA (@Bat_amanta) 30 de enero de 2019

- Aunque no haya asistido a este Consejo de Podemos y a pesar de todo, Íñigo no es un traidor

+ Bien dicho Pablo

- Aunque Errejón haya sido un amigo que me ha abandonado, no le tengo ningún rencor

+ Vale Pablo...

- AUNQUE FUERA COMO MI HERMANO Y ME HAYA APUÑALADO, YO LE PERDONO ! pic.twitter.com/z9HmozJR7M — BAT-AMANTA (@Bat_amanta) 30 de enero de 2019

Pablo Iglesias e Irene Montero se dirigen desde su chalet al Consejo de Podemos, antes de pasar el fin de semana en Mallorca. pic.twitter.com/jhmSJ29QIp — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) 30 de enero de 2019

Pablo Iglesias e Irene Montero abandonan su chalet de Galapagar para asistir al Consejo de Podemos. pic.twitter.com/6Jtbe6LVjq — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) 30 de enero de 2019

Íñigo Errejón no asiste al Consejo de Podemos porque tiene mejores planes para hoy pic.twitter.com/u5INPivexA — BAT-AMANTA (@Bat_amanta) 30 de enero de 2019

En el Consejo de Podemos llevan ya un buen rato reunidos, ya se estan llegando a conclusiones tan interesantes como que Madrid está en la Comunidad de Madrid

Un ent-cuentro podemita pic.twitter.com/63lNfWHqKk — Politicamente Inconcreto (@PInconcreto) 30 de enero de 2019

Pablo Iglesias participará en el Consejo de Podemos por teleconferencia pic.twitter.com/m2qnwDgNI8 — BAT-AMANTA (@Bat_amanta) 30 de enero de 2019

Consejo de Podemos: el que tiene un amigo… que Errejón no venga. pic.twitter.com/HwqyNHNiEt — El_TylerDurden (@El_TylerDurden) 30 de enero de 2019

Consejo de Podemos definición gráfica pic.twitter.com/2ZCF56BtFx — Actor Secundario (@ActorSecundari1) 30 de enero de 2019

En el consejo de Podemos están analizando lo sucedido pic.twitter.com/A8NentOyec — Capitán Faneca (@Capitan_Faneca) 30 de enero de 2019