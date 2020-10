Los jueces, hartos por la utilización del CGPJ: "El bloqueo no es la causa, es la politización"

El bloqueo no es la causa, la causa es la politización, dicen los jueces, que están hartos. Hartos de que se utilice la renovación del CGPJ con fines políticos, como moneda de cambio para luchas políticas. El Consejo pide la renovación desde hace dos años y ahora quiere estudiar la propuesta del PSOE y de UNIDAS PODEMOS. Por ello, un grupo de siete vocales, del sector conservador, ha pedido un pleno extraordinario.

La renovación no se puede hacer de cualquier manera, dice a COPE el vocal Juan Manuel Fernández, “no se puede dejar sin efecto la exigencia de la mayoría de tres quintos, una garantía de pluralidad”. No se puede justificar por falta de acuerdo parlamentario. Y añade que “el Consejo no puede estar a merced de vaivenes políticos”.

Para algunos vocales del Consejo esta propuesta es contraria a la Constitución y a las recomendaciones de Europa. En la misma línea se manifiestan tres asociaciones de jueces, APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente a través de un comunicado. Consideran que la propuesta de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias choca con el objeto de fortalecer la independencia judicial que reclama Europa. Además, una de ellas, la asociación Francisco de Vitoria, ha presentado un recurso en el Tribunal Constitucional para “desbloquear y despolitizar al mismo tiempo” la situación en la que se encuentra el CGPJ. Pide al TC que inste al Parlamento a votar de una vez los nuevos vocales del CGPJ.

Para la Asociación de Fiscales el hecho de que el CGPJ sea elegido por políticos no beneficia ni a la separación de poderes ni a la despolitización de la Justicia. Señala que “la separación de poderes debe estar perfectamente delimitada y blindada”. En lo que todos coinciden es que esta propuesta politiza la Justicia.