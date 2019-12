La sede de ERC ha aparecido este martes con pintadas de los CDR, horas antes de la reunión de Esquerra con el PSOE para tratar de alcanzar un acuerdo de cara a la investidura de Pedro Sánchez. "La autodeterminación es un derecho, no se negocia", es el mensaje de la pintada que ha aparecido en la entrada de la sede de ERC, firmada por "CDR Les Corts".

Los equipos negociadores del PSOE y ERC mantienen una reunión en la sede de la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB) para avanzar en la negociación de la eventual investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Hola @Esquerra_ERC!!

Hem passat per la vostra seu i us hem deixat un missatge ben clar:



��l’autodeterminació és un dret, NO es negocia!



⚠️No ho oblideu quan aneu a pactar amb l’enemic...#republicacatalana #independència #cdrenxarxa pic.twitter.com/Nhg5E5Vkhq