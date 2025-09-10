Begoña Gómez solo responde a su abogado y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, se niega a declarar

En la mañana de este miércoles, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha sentado por cuarta vez frente a un jurado para dar su versión, en esta ocasión, sobre uno de los cinco delitos que se le imputan. En concreto, para tratar de aclarar la posible malversación de caudales públicos durante de la que le acusa el juez Juan Carlos Peinado.

Además, Gómez está acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida. Su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, también estaba llamada a la cita en calidad de investigada, no obstante, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha abandonado los juzgados de Plaza de Castilla sin responder a ninguna pregunta.

El juez Peinado investiga a Begoña Gómez por su trabajo como codirectora de dos másteres, uno sobre Transformación Social Competitiva y otro de captación de fondos, y una cátedra extraordinaria, siempre, en la Universidad Complutense de Madrid. No es lo único, el resto de delitos que se le imputan están asociados a la contratación de su asesora, Álvarez, en Moncloa.