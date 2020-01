Los barones socialistas instan a Arrimadas a "apoyar a Sánchez" y "menos llamadas telefónicas"

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que iniciará una "ronda de llamadas a los barones del Partido Socialista" para "frenar" el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con ERC, a la vez que ha cargado contra el PP por estar "frotándose las manos" esperando que se forme lo que ha denominado como "el gobierno de la infamia".

Unas palabras que no han tardado en tener reacciones por parte de algunos de los varones del partido socialista. La más destacable ha sido la de la líder del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, que ha pedido a la portavoz de Ciudadanos "menos llamadas telefónicas a l@s socialistas y más apoyar la investidura de Sánchez".

Menos llamadas telefónicas a l@s socialistas y más apoyar la investidura de @sanchezcastejon con los votos de @CiudadanosCs y dejar de bloquear el Gobierno que #España necesita. https://t.co/zMbc0nbVPC — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) January 2, 2020

También ha destacado la respuesta del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien le ha querido transmitir a Arrimadas que "lo tiene muy fácil". "En vez de llamar tanto que vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez y asunto resuelto", comentaba el socialista extremeño.

Arrimadas lo tiene muy fácil . En vez de llamar tanto que vote a favor de la investidura de PedroSánchez y asunto resuelto. https://t.co/fDBAPQrKPc — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) January 2, 2020

Por su parte, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha considerado que la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, puede aprovechar sus llamadas telefónicas para "algo realmente responsable" que sería decirles a los diputados de su partido que voten a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

Andreu, a través de sus redes sociales, ha aludido al anuncio de Arrimadas de iniciar una "ronda de llamadas a los barones del Partido Socialista" para "frenar" el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con ERC.

"Te propongo una cosa", afirma la presidenta de La Rioja dirigiéndose a Arrimadas: "aprovecha esas llamadas para algo realmente responsable, toma una decisión de estado y diles a tus diputados que voten a favor del candidato a presidente propuesto por Su Majestad el Rey".

Te propongo una cosa @InesArrimadas aprovecha esas llamadas para algo realmente responsable, toma una decisión de estado y diles a tus diputados que voten a favor del candidato a presidente propuesto por S.M. el Rey — Concha Andreu Rguez/❤️ (@ConchaAndreu) January 2, 2020

El presidente de Castilla La-Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha mostrado una posición totalmente diferente a la de sus compañeros. "Le he trasladado mi convicción a Inés Arrimadas. No conviene que el Gobierno de España dependa de independentistas. Por tanto,le he pedido que los diputados de Cs faciliten la investidura del ganador de las elecciones, como ya hizo PSOE en 2016 y como debiera hacer PP", ha comentado García-Page en su cuenta de Twitter.