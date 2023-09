López (PSOE) dice que no le consta que se intercambien documentos sobre la amnistía, que "todavía no está en la mesa"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado este martes que no le consta que se estén intercambiando documentos entre partidos sobre una ley de amnistía, que además "todavía no está encima de la mesa", según ha asegurado.

"No me consta que estemos hablando de esa hipotética amnistía que algunos dan por hecho pero que todavía no está encima de la mesa", ha señalado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Así ha contestado el portavoz socialista al ser preguntado si ERC miente al decir que la posible ley de amnistía se encuentra en fase técnica y que hay intercambio de documentos con los agentes que la plantean porque la parte política está ya resuelta.

Tras asegurar que no le consta, ha manifestado que sí hay diálogo, el mismo que llevan desde que llegaron al Gobierno dialogando "con todas las fuerzas políticas que quieren que el país siga avanzando".

En este contexto, ha reivindicado que Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha utilizado siempre el diálogo y la política para afrontar el problema catalán, con soluciones "dentro del marco de la Constitución".

UN REFERÉNDUM DIVIDE LA SOCIEDAD

"Vamos a apostar por la convivencia y la concordia, nuestro objetivo es unir el país en su diversidad, sumar identidades y nunca enfrentarlas. Por eso es tan importante que dialoguemos, que nos entendamos y que busquemos soluciones compartidas", ha apostillado.

Preguntado por si sería una línea roja para el PSOE que el presidente catalán, Pere Aragonès, exija un referéndum de independencia para que ERC apoye a Sánchez en una investidura, el portavoz ha subrayado que "no forman parte del ADN socialista las consultas para dividir, para fracturar la sociedad".

López ha indicado que el PSOE lo que quiere es entendimiento "entre los distintos" y ha sacado pecho de que la situación hoy en Cataluña es "infinitamente mejor" que en 2017. "Hoy el sentimiento independentista es menor que cuando llegamos a gobernar", ha enfatizado.

NINGÚN DIPUTADO SOCIALISTA VOTARÁ A FEIJÓO

En cuanto al debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que comienza hoy, el portavoz socialista no ha revelado quién por parte el PSOE dará la réplica al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno.

López ha asegurado que quien intervenga del PSOE lo que va a hacer es denunciar que Feijóo ha perdido un mes de tiempo con su investidura, que previsiblemente fracasará por falta de apoyos.

No obstante, ha asegurado que "será muy fácil hacer la réplica" a Feijóo porque a lo largo de este mes, "en lugar de contar por qué quiere ser presidente, cuáles son las propuestas y su proyecto de España, lo único a lo que se ha dedicado ha sido a atacar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez", según ha recriminado, antes de calificar de "muy ridículo" que el PP organizara un acto de protesta en Madrid para criticar a un candidato que todavía no lo es.

López ha querido garantizar que "ni un solo socialista, por acción o por omisión," va a permitir que haya un gobierno de derechas, al ser preguntado si teme que algún diputado socialista se salte la disciplina de voto y apoye a Feijóo, denunciando que el PP haga un "llamamiento desesperado al transfuguismo".