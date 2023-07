Lobato ironiza con que a Feijóo le "tiemblan las piernas" ante Sánchez: "Esta es y será la mejor España"

Ministros, alcaldes, diputados, eurodiputados y veteranos del partido firman un manifiesto en defensa de apoyo al Gobierno de España

El secretario general del PSOE-M y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha ironizado con que al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le "tiemblan las piernas" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el acto de apertura de campaña del PSOE para las próximas elecciones del 23 de julio, Lobato ha defendido que Sánchez está "como una moto" y que en el debato del lunes explicará "cuál es la mejor España". A su juicio, ante este debate a Feijóo le "tiemblan las piernas".

"Yo entiendo que es muy difícil preparar un debate contra Pedro Sánchez. Las cosas como son. Y los socialistas somos gente solidaria, empática. Y yo os pido que os pongáis en su lugar. Yo me he puesto en la cabeza de Feijóo. Me imagino a Feijóo preparando el debate: 'A ver si me lo sé todo. ¿Cuál es el país de Europa que más crece económicamente? España. ¿Cuál es el país de Europa que mejor controla la inflación? España. ¿Cuál es de los países de Europa donde más crece el empleo? España. ¿Dónde crecen más las becas? España'. Esta es y será la mejor España", ha recalcado.

Sobre Madrid, el portavoz socialista ha lamentado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, haya subido el comedor escolar "a todas las familias de la educación pública" y ha mantenido la "beca para ricos sin exigirles nada". Lobato ha confrontado así este modelo con el del Gobierno de España que ha "revalorizado" a los pensionistas, a los jóvenes y la reforma laboral.

"Pedro, Madrid está contigo y hoy anunciar que un grupo de 150 veteranos socialistas de Madrid ministros, alcaldes, diputados, eurodiputados, veteranos del partido, que hoy no ocupan ningún cargo, han querido darte la bienvenida a esta campaña electoral firmando un manifiesto en defensa, en apoyo del gobierno de España, de sus políticas, en apoyo de su presidente y apostando por el Partido Socialista para ganar estas elecciones", ha defendido.