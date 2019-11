Las redes desmontan a Gabriel Rufián tras su mensaje por la sentencia de los ERE

La polémica suele envolver a cada mensaje que Gabriel Rufián comparte en sus redes. Es un político habituado a la polémica que, normalmente, es él mismo quien la genera. Pocas veces se resiste a comentar la actualidad política y con la sentencia del caso de los ERE no iba a ser menos. En concreto, lo que ha encendido los ánimos de sus seguidores y detractores, ha sido la comparación que ha realizado.

En concreto, Rufián ha querido realizar una comparación entre las condenas a los políticos independentistas del procés con la condena de hoy a los socialistas andaluces. Su conclusión ha sido: "El principal mensaje del tema de los ERE es que en este país sale más barato robar que votar".

La comparación de Rufián entre el procés y los ERE ha ido más allá y hasta ha llegado a compartir un montaje fotográfico en el que tira de un peculiar sentido del humor que a no todo el mundo ha gustado.

Como decimos, y viene siendo habitual, los mensajes del diputado nacional de Esquerra no suelen dejar a nadie indiferente. De hecho, estas han sido algunas de las reacciones más destacadas a las valoraciones de Rufián.

