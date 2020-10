Las pilladas más sonadas a los políticos que se han saltado las normas durante la pandemia

Uno de los términos relacionados con el coronavirus que más fuerza ha cobrado en los últimos meses es 'responsabilidad individual'. Se trata de lo que más se ha exigido a los ciudadanos desde hace meses, como gran medida de prevención en la pandemia. Quienes más han pedido prudencia y precaución han sido los políticos.

Sin embargo, algunos de ellos no han predicado con el ejemplo. De ahí que hayamos asistido a algunos episodios bastante polémicos protagonizados por mandatarios y caras visibles de la gestión de la covid-19. Algunos de los más destacados son los siguientes.

Fernando Simón

Fernando Simón es, sin duda, uno de los rostros más reconocidos en nuestro país en los últimos meses. Desde el comienzo de la pandemia, se ha encargado de notificar los datos y posibles escenarios posibles en cuanto a la expansión del coronavirus se refiere. En julio, fue noticia por una información que dio ABC. Simón fue "cazado" practicando surf en una playa portuguesa. En concreto, en Carrapateira, en el Algarve. Un lugar aparentemente alejado de los focos pero en el que finalmente fue reconocido.

Una paseante española se mostró sorprendida al verlo en la playa y decidió preguntarle si era Fernando Simón. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias respondió que sí, a lo que añadió: "Aquí seguro que no me reconoce nadie". No resultó así, ya que una ciudadana se percató de su presencia.

Ya en septiembre, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias fue visto buceando en aguas de Mallorca durante otra tanda de sus vacaciones. El epidemiólogo estaba acompañado por el montañista Jesús Calleja, con quien estaba grabando un capítulo del programa 'Planeta Calleja'. Así lo recogía de nuevo el 'diario ABC', que señalaba que la actividad de buceo se había desarrollado en el municipio de Calvià, en el norte de la isla. Simón y Calleja subieron a bordo de una embarcación en Port Adriano para, a continuación, dirigirse hacia aguas de la zona de El Toro y sumergirse en ellas.

Fernando Simón se ha embarcado este miércoles por la mañana en Port Adriano (Mallorca) para disfrutar de las aguas de El Toro, acompañado, entre otros, por Jesús Calleja https://t.co/rEABbBQGov — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) September 16, 2020

La desbandada de medio Gobierno en pleno estado de alarma

Emilio Naranjo / EFE

Miles de madrileños se vieron obligados a permanecer en la capital de España durante este puente del Pilar debido al estado de alarma. La responsabilidad individual que se necesita para doblegar la curva de contagios del coronavirus hizo prácticamente imprescindible, en esta ocasión, no viajar. Sin embargo, el deber de quedarse en Madrid no fue tenido en cuenta por los principales instigadores del mismo: los integrantes del Gobierno.

Primero, se filtraron unas imágenes en las que podía verse a la ministra de Educación, Isabel Celaá, en un avión con destino a su ciudad natal, Bilbao. Desde el Ejecutivo se adujo que volvía a casa debido a un cólico que motivaba una visita a su médico de cabecera.

Aunque Celaá regresó a Madrid al día siguiente de aplicarse el estado de alarma (según indicaron fuentes gubernamentales a ABC), la indignación ya no pudo ser reprimida. No obstante, ella no fue la única representante del Gobierno que 'eludió' el estado de alarma. El mismísimo ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue otro que se 'escapó' el fin de semana.

Él también se marchó a su lugar de origen, Cataluña. La agenda ministerial reflejaba una reunión de trabajo de Illa con la Fundació Ernest Lluch y una visita a la sede del Consorcio de la Gran Vía: ambas citas tuvieron lugar en Barcelona.

Ni siquiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se quedó en Madrid durante todo el puente. Tampoco los cuatro vicepresidentes (Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera) ni seis ministros: Arancha González Laya (Exteriores), Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Luis Ábalos (Transportes), Reyes Maroto (Industria), Luis Planas (Agricultura) y Carolina Darias (Política Territorial). Todos ellos asistieron a la XXXI Cumbre Hispano-Portuguesa en la localidad portuguesa de Guarda.

En total, hasta 13 miembros del Gobierno estuvieron fuera de Madrid (según las fuentes oficiales) durante el puente, ya que a todos los mencionados se sumó José Luis Escrivá: el ministro de Inclusión viajó a Canarias (Fuerteventura), donde se reunió con el presidente del Cabildo.

La conclusión es que al menos más de la mitad del Ejecutivo (compuesto por 23 personas) incumplió el estado de alarma. Cierto es que la agenda gubernamental estaba fijada con antelación y que las obligaciones laborales permiten sortear el confinamiento, pero el dato no parece el más ejemplar para el Gobierno en estos momentos.

Los diputados fumadores

La buena sintonía que tienen José Luis Ábalos y Adriana Lastra se produce también fuera de las cámaras. Un ejemplo de ello fue la imagen que se difundió el miércoles, en la que aparecen ambos en el exterior de la Cámara Baja.

En ella, aparecen los dos políticos socialistas sin guardar la distancia de seguridad y fumando. "Prohibido fumar en el exterior y obligación de mantener una distancia de dos metros. Como Ábalos y Adriana Lastra", decía un tuitero junto a las imágenes.

Prohibido fumar en el exterior y obligación de mantener una distancia de dos metros. Como Ábalos y Adriana Lastra. ����‍♂️



#MocionDeCensurapic.twitter.com/6oxWf4rnD2 — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) October 21, 2020

En otra ocasión, cuando faltaban escasos minutos para que arrancase la sesión de control al Gobierno tras el verano, Televisión Española realizaba una conexión en directo. Una compañera periodista estaba muy cerca de la entrada al edificio y lo que captaron las cámaras no le gustó en absoluto. Mientras la periodista daba su crónica en directo, se pudo ver a varios diputados de Vox fumando con una tranquilidad aparente sin guardar la distancia obligatoria.

QUE HAY GENTE FUMANDO SIN DISTANCIA EN LA PUERTA DEL CONGRESO



¿PERO ESTO QUÉ ES?#LaHoraDeLa1@LaHoraTVEpic.twitter.com/Krt4OKR4iz — Diego Rojo (@Diego_Rojo_) September 9, 2020

Francina Armengol

Hoy leemos en Diario de Mallorca que la policía clausuró en Palma un local el día 7 a las 2 de la mañana después de recibir las quejas de vecinos. Según explican, la presidenta de Baleares se encontraba frente al establecimiento cuando llegaron los agentes. Este diario publica que los policías que actuaron reconocieron a Armengol entre los clientes del bar que estaban junto a la puerta y que el propietario del establecimiento argumentó cuando se le levantó acta de sanción que la jefa del ejecutivo se encontraba en el local. Un acta que ha publicado Última Hora. Este diario también asegura que el jefe de la Policía Local de Palma advirtió a sus agentes de sanciónes si filtraban la información.

Última Hora

Tras saltar la polémica y guardar silencio toda la mañana el Govern ha compartido poco antes de las 14:00 un comunicado en el que aseguran que la presencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol,en un bar fue motivada porque uno de sus colaboradores se desmayó al salir del establecimiento. Así lo han expresado en un escrito oficial.

El alcalde ebrio de ERC

El alcalde de Manlleu (Barcelona), Àlex Garrido (ERC), dimitió este mes de octubre tras difundirse un vídeo del pasado verano que muestra cómo unos vigilantes de seguridad lo expulsan de un local de ocio por su estado de ebriedad.

En un comunicado, Garrido anunció su "decisión irrevocable" de renunciar a la alcaldía por haber tenido un comportamiento "totalmente censurable", teniendo en cuenta la "situación crítica que atraviesa el país" y el municipio de Manlleu.

"Siempre he sido del parecer (de) que los representantes públicos debemos ser ejemplares, incluso en hechos que se circunscriben estrictamente a nuestra vida privada, como es el caso", admitía Garrido en el comunicado en el que anunciaba su decisión de dimitir.

El alcalde independentista consideraba "honesto" reconocer su "error" y confesaba que también había decidido dimitir para evitar que alguien "intente sacar rédito" del vídeo difundido, poniendo en duda "la gran labor" que el equipo de gobierno de Manlleu ha llevado a cabo por "un comportamiento individual inapropiado".

En el comunicado agradecía las "incontables muestras de apoyo" recibidas por parte de vecinos del pueblo, miembros del equipo de gobierno y de ERC, lo que, a su parecer, contribuiría a hacer este "mal trago más llevadero".

El vídeo difundido muestra a Garrido en una terraza de un local de ocio, con muestras evidentes de ebriedad y sin mascarilla, tras lo que unos vigilantes de seguridad le ayudan a levantarse y le obligan a abandonar el establecimiento.