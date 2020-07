Las declaraciones de Fernando Simón que se le vuelven en contra: "Eso debiste decir el 8-M"

Después de que los aficionados del Cádiz celebrasen de forma masiva su ascenso a primera división, algo que ha despertado las críticas de buena parte de los aficionados al fútbol, ha llegado el título de liga del Real Madrid, en el que no se produjo celebración y estuvo mucho más controlado, sin aglomeraciones en la fuente de la Cibeles en pleno centro de Madrid, en gran parte gracias a la actividad policial.

En este sentido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha dicho en la rueda de prensa en la que expone los datos del coronavirus, que "hay otras formas de celebrar sin que implique riesgos para la salud. Este año tiene que ser diferente, no peor. Y por un año yo creo que no pasa nada".

Estas declaraciones no han sentado bien a algunos políticos, es el caso de Toni Cantó, que a través de Twitter a mencionado el vídeo de Europapress en el que Fernando Simón decía estas palabras, añadiendo que “eso debería haber dicho el día del 8-M”. Cantó le reprocha a Fernando Simón que diga esto ahora y no antes. “¿Ves, Simón? No era tan difícil. Eso debiste decir el 8-M, solo eso”, apunta.

¿Ves, Simón?



No era tan difícil.



Eso debiste decir el 8M.



Sólo eso. https://t.co/15ufjuxmiz — Toni Cantó (@Tonicanto1) July 16, 2020

Además, Simón ha querido agradecer a la Real Federación y a los clubes el compromiso mostrado con la salud pública. “La real federación española de futbol incentivo a los clubes a que dijesen a sus aficionados que no hubiese celebraciones masivas. Desde el ministerio alabamos esta acción. Es compromiso con la salud e la población. Hay otras formas de celebrarlo, divertirse, y expresar la euforia y alegría, sin que ello implique riesgo para la salud pública”, finalizó el director director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.