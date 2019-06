Las palabras de las víctimas del terrorismo que hielan la sonrisa de Otegi y del Gobierno de Pedro Sánchez

Arnaldo Otegi ha sido protagonista esta semana por su polémica entrevista en TVE. Una entrevista llena de mentiras y trampas, que traicionó el código deontológico de la televisión pública y que ha sido calificada como "infame y humillante", y que muchos han sugerido que podría ser parte de una negociación encubierta para que EH Bildu y sus socios de ERC apoyen la investidura de Pedro Sánchez (y la de María Chivite en Navarra).

Pero a quien menos ha gustado, lógicamente, este blanqueamiento de un terrorista condenado como Otegi en TVE, es a las víctimas de ETA. Así lo explicó de manera contundente Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que durante su discurso, ante siete ministros en funciones, lanzaba este duro reproche.

"Es inaceptable, vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi, con el único objetivo de blanquear el brazo político de Batasuna que es Bildu", destacaba Blanco tras reprochar que "no todos los partidos merecen igual consideración" y que el terrorismo "no se puede blanquear" ni se le pueden poner "alfombras rojas".

Blanco reiteraba que "no todo vale en política" y, por eso, ha reclamado a los partidos "unidad frente a los asesinos", que abran las puertas de las instituciones solo a quienes defienden de verdad "la convivencia y la libertad" y que no permitan la formación de gobiernos que actúan "como si ETA no hubiera existido".

Y es que Mari Mar Blanco no puede olvidar el lamentable, cobarde y cómplice comportamiento de Arnaldo Otegi, entonces parlamentario vasco por Herri Batasuna, durante el secuestro y asesinato de su hermano Miguel Ángel Blanco. Unos días que paralizaron el corazón de toda España, mientras los asesinos iniciaban una macabra cuenta atrás antes de asesinar al joven concejal del Partido Popular en Ermua. A toda España, menos a Arnaldo Otegi, que como explicó en una entrevista en La Sexta, "estaba en la playa como un día normal. Mi cuñado tiene una casa en Zarautz y estaba en la playa como un día cualquiera".