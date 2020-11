Las otras polémicas por las que Fernando Simón podría pedir disculpas

Fernando Simón ha vuelto a ser noticia por motivos polémicos en las últimas horas. Su comentario jocoso sobre las enfermeras, por el que ya ha pedido disculpas, ha provocado multitud de comentarios críticos. Sin embargo, no ha sido el único episodio que ha hecho poner el grito en el cielo a los detractores del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Estos son otros momentos comprometidos por los que Simón estuvo en tela de juicio antes.

Las declaraciones contradictorias

Hay varias frases de Simón que han acabado volviéndose en su contra a tenor de los hechos que han ocurrido después de pronunciarlas. Algunas de las más populares son las siguientes: “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado (de coronavirus)”, “No tiene sentido que los ciudadanos sanos usen mascarilla” (han acabado siendo obligatorias para todos), “España está, a priori, estabilizándose” (pocos días antes del estado de alarma en vigor ahora mismo)...

Unas vacaciones muy cuestionadas

En verano, Simón fue noticia por una información que daba ABC, en la que era "cazado" practicando surf en una playa portuguesa. En concreto, en Carrapateira, en el Algarve. Un lugar aparentemente alejado de los focos pero en el que finalmente fue reconocido.

Una paseante española se mostró sorprendida al verlo en la playa y decidió preguntarle si era Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias respondió que sí, a lo que añadió: "Aquí seguro que no me reconoce nadie". No resultó así, ya que una ciudadana se percató de su presencia.

En otro momento del período estival, Simón fue visto buceando en aguas de Mallorca. El epidemiólogo estaba acompañado por el montañista Jesús Calleja, con quien grabó un capítulo del programa 'Planeta Calleja'. Así lo recogía de nuevo el 'diario ABC', que señalaba que la actividad de buceo se había desarrollado en el municipio de Calvià, en el norte de la isla.

Las vacaciones de las que estaba disfrutando Fernando Simón provocaron que el pasado lunes fuera la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, quien compareciera ante los medios para ofrecer los últimos datos sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en España. “Hoy seré yo quien dé esta rueda de prensa, puesto que el doctor Fernando Simón se ha tomado unos días de merecido descanso”, dijo Calzón al inicio de su comparecencia.

Fernando Simón se ha embarcado este miércoles por la mañana en Port Adriano (Mallorca) para disfrutar de las aguas de El Toro, acompañado, entre otros, por Jesús Calleja https://t.co/rEABbBQGov — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) September 16, 2020

El "dedo en la nariz"

En septiembre, una de las caras visibles de la información sobre la pandemia acababa de terminar su exposición sobre las cifras más recientes que arrojaba el virus en nuestro país. Deseoso de preguntas, Simón ya se encontraba dispuesto a responder a los pocos periodistas que se encontraban en el Ministerio de Sanidad.

Iba a hacerlo después de que una trabajadora del Ministerio hubiese procedido a ceder el turno de palabra al primer informador que iba a dirigirse a él. No obstante, Simón sorprendió al susurrar antes unas palabras bastante inteligibles: "Voy a meterme el dedo en la nariz". Las acompañó, además, de una amplia sonrisa.

Fernando Simón: "Voy a meterme el dedo en la nariz". pic.twitter.com/9pN4nndShb — El HuffPost (@ElHuffPost) September 10, 2020

Después de aquella broma que le valió bastantes críticas, Simón protagonizó otra, aunque menos criticada, semanas después: "Hoy es jueves. Toca hablar de coronavirus. Cuando esto acabe no vamos a saber de qué hablar".