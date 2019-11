Las frases más temibles del futuro vicepresidente Iglesias

Pablo Iglesias está a un paso de asaltar los cielos, el sueño que siempre ha perseguido desde que en 2014 se lanzara a la aventura política con la fundación de Podemos. El acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez este martes establece que el líder de Podemos será vicepresidente del futuro gobierno con los socialistas. Además, COPE ha podido confirmar que el acuerdo incluye al menos tres ministerios sociales para la formación morada.

Iglesias, que se ha vuelto más moderado en sus discursos y ha cambiado el popular barrio de Vallecas por su chalé de lujo en Galapagar, guarda en su pasado frases y expresiones que dan una idea del perfil político real de quien será una de las personas clave en el futuro de España.

Iglesias y su partido han mantenido siempre estrechas vinculaciones con el régimen chavista. Aparte de los supuestos cobros de Venezuela al partido, el líder de Podemos se mostró en el pasado siempre muy próximo a las ideas de Chávez. "Es muy interesante vivir en un país como Venezuela, donde se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa", decía. Tras la muerte de Chávez, Iglesias lamentaba continuamente su adiós: "Me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos, Cuantas verdades ha dicho este hombre. Revolución bonita, eso es lo que nos ha dejado", contaba.

Iglesias, sin embargo, no dedicó las mismas palabras a Emilio Botín tras su fallecimiento en 2014. "Mi pésame a la familia de Botín. Sin embargo tengo que decir que ha representado el excesivo poder político y económico de la banca en España", escribió en Twitter.

El futuro vicepresidente no ha dudado tampoco en definirse como "comunista" y sus palabras sobre ETA han levantado mucha polvareda. "Si hablara de ETA diría que el terrorismo ha provocado un enorme dolor en nuestro país, pero también diría que tiene explicaciones políticas", dijo una vez. En sus giras por las herriko tabernas, también dijo: “Cuando os independicéis no nos dejéis solos con estos españoles”. Y es que hubo un tiempo en que Iglesias despreciaba todo lo que olía a España. El 19 de septiembre de 2013, Iglesias, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid en ese momento, participó en un seminario en la Universidad de La Coruña, con el nombre de «Medios, comunicación y poder», para rechazar «in situ» y expresamente la identidad España y el uso de la bandera española. "No sé si os dais cuenta de que yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago contorsionismo para decir: "Esos patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales...", expresaba Iglesias. Y continuaba: "Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Yo puedo decir que soy un patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que la educación y la sanidad sean públicas".

Iglesias también defendió las expropiaciones ("aunque les duela a algunos") y criticó a los medios de comunicación privados. "Lo que ataca la libertad de expresion es que la mayoría de los medios sean privados. (...) dónde hay propiedad privada hay corrupción".

El líder de Podemos también ha defendido que "el derecho a portar armas es una de las bases de la democracia", que los escraches son una "expresión de democracia" (hasta que se lo hicieron a él) y hasta pidió perdón a la audiencia "por no romper la cara a los fachas con los que discuto en la televisión”. Y pese a su continuo discurso feminista, Iglesias deseó "azotar hasta que sangrara" a una famosa periodista y no dudó el alabar "la política masculina con cojones" durante una conferencia en la que fue invitado por Izquierda Anticapitalista (IA)