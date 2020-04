Las devastadoras previsiones del FMI para España bajo el Gobierno de Sánchez marcan la mañana de COPE

1.- Herrera: "La mayor caída de la economía desde la Guerra Civil nos coge con el peor gobierno posible"

El FMI prevé que la economía española se desplome un 8% este año y que el paro se dispare hasta el 20,8%. De cumplirse la proyección sería la mayor caída anual desde la Guerra Civil, muy cerca de la registrada en 1945, en plena autarquía. La recuperación llegará en 2021, cuando el PIB crecerá un 4,3% y el desempleo bajará hasta el 17,5%. Este miércoles Herrera ha dicho que "lo peor de todo esto es que nos coge con el peor Gobierno posible. Con el peor Gobierno posible", ha enfatizado el comunicador.

2.- La CEOE: "De esta crisis se saldrá rápido si el Gobierno cuenta con las empresas"

Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos, asegura que España sólo saldrá rápido de la crisis del coronavirus si se cuenta con las empresas. En una entrevista este miércoles en "Herrera en COPE", el representante de la patronal ha señalado también que el Gobierno no les ha llamado para tratar la reapertura de la economía. "Hemos colaborado con el Ministerio de Economía en el tema de los avales a los bancos. De hecho, el sector financiero está siendo un gran esfuerzo por nutrir de liquidez a la pequeña y mediana empresas. Pero en los últimos días no hemos sido consultados por el tema de la renta mínima o el real decreto que trataba de poner a la Economía en un estado de hibernación. No tuvimos ocasión de expresar nuestra opinión", ha denunciado.

3.- La mirada económica de Gay de Liébana: “Zozobrando”

El profesor José María Gay de Liébana ha analizado en ‘Herrera en COPE’ las claves económicas del miércoles Según ha dicho, "a la madrugada se la puede temer y parafraseando al inolvidable Luis Eduardo Aute presiento que tras la noche del virus vendrá la noche económica más larga. Amenazan las previsiones del Fondo Monetario Internacional que hacen sangrar la economía mundial y al filo de su guadaña vendrá la parca para economías vulnerables y enfermizas. ¿Cómo será el día que al alba se avecina? La flota económica mundial, castigada por el fuerte oleaje, atraviesa aguas bravías, causando estragos a bordo, cayendo el 3% en 2020".

4.- Sánchez y Casado negocian reunirse a principios de la próxima semana

El encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, que La Moncloa había anunciado para mañana jueves y que iba a dar inicio a la ronda de contactos para la reconstrucción tras el coronavirus no tendrá lugar hasta principios de la próxima semana. Así lo ha manifestado el PP, que a través de una nota de prensa, informa de que se está "coordinando" una fecha para inicios de la semana que viene y se está haciendo "hoy sí por los cauces habituales", después que ayer Moncloa anunciase el inicio de contactos en rueda de prensa sin hablar con los populares.

5.- Casado pone en duda que Sánchez quiera un pacto y pide que se haga con luz y taquígrafos

El líder del PP, Pablo Casado, ha puesto en duda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera realmente pactar con los partidos de la oposición la reconstrucción de España y le ha instado a que si realmente desea llegar a acuerdos lo haga en el Parlamento "con luz y taquígrafos".