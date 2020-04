Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es miércoles, es 15 de abril del año 2020 y bueno, me asomo a esta hora como todos los días a contarles, a darles en la mayoría de los datos con todo el esfuerzo posible de nuestra redacción. Todos los datos que conocemos del día de hoy. La curva de la enfermedad se sigue desacelerando día a día y esa es buena noticia y hay datos que lo confirman.

Con los datos conocidos de ayer, el número de contagios está por debajo del 2%, en el 1,8%, los hospitales están mejor que días atrás, hasta el Gobierno de Madrid ha anunciado el cierre de una de las tres morgues que tuvo que habilitar. Ayer repuntó algo la cifra de víctimas, 567. Con los datos de ayer el número total de fallecidos ya está por encima de los 18.000, entre ellos 33 trabajadores sanitarios que se infectaron de Covid-19 y también se conoció el fallecimiento de un trabajador del complejo de la Moncloa donde la enfermedad se ha extendido de manera notable.

Aquí, miren, seguimos esperando que alguien del Gobierno informe sobre el número de test practicados, la elabortación del famoso estudio epidemiológico que nos anunció hace días y lo que hace es crecer la polémica en torno a la cifra real de afectados y víctimas.

ESPAÑA, EL PAÍS CON MÁS MUERTES POR HABITANTE

Miren, ayer la Junta de Andalucía informó de las discrepancias con el Gobierno central a la hora de catalogar los casos habidos. En Andalucía se habían detectado 114 positivos, pero el Ministerio de Sanidad solo contabilizó cinco. Dice, es que solo contabilizo los positivos clínicos, es decir, aquellos que han requerido algún tipo de asistencia médica. Los positivos asintomáticos no constan como positivos para el Ministerio de Sanidad, que alguna razón tendrá para no querer incluir a los positivos asintomáticos en las estadísticas, pero no se me alcanza a saber cuál puede ser.

A estas alturas del confinamiento lo que sabemos es que España es el país del mundo con mayor número de muertes por habitantes y todo lo demás que le digan son conteros de trilero para ver si por aquí disimulo lo que hay, etcétera.

Saber la cifra real de personas que no han desarrollado la enfermedad, pero sí la pueden contagiar debería ser una prioridad desde el punto de vista epidemiológico o, al menos, eso es lo que se nos ha dicho hasta ahora.

Y esto tiene que ver mucho con el misterio de los tets. Si ustedes buscan en los ranking internacionales el uso del test, verá que España no está. Un mes de confinamiento y seguimos sin tener una información cabal sobre un elemento decisivo para poder plantearse salir del confinamiento. ¿Cuántos tets se han hecho en España? ¿Cuántos de los suministrados por el Gobierno y cuñantos por las comunidades? ¿Va a ser necesario ir por comunidad para conocer esos datos? ¿Cuántos se han hecho en residencias? ¿Cuántos a la población en general? ¿Para cuándo el estudio epidemiológico? ¿O es de recibo que no tengamos respuesta a esas preguntas cuando estamos en la quinta semana de confinamiento? ¿A cuántos de ustedes que me están escuchando, muchos de los cuales han pasado la enfermedad en casa, les han hecho un test?

Ayer el Gobierno decidió tomar el control de los laboratorios privados para garantizar la cohesión del sistema, evitar la especulación con los test. Si hay especulación es porque hay escasez. Si el Gobierno estuviera garantizando realización masiva de tets, no ninguna especulación.

Y luego está el episodio de Gamesa. La empresa Gamesa había comprado 2.000 tets para garantizar la salud de sus trabajadores al volver al trabajo. Se los ha incautado el Gobierno. Eso les pasa por previsores. Ahora, como dice Ramón Pérez Maura en ABC, solo falta que les multen por no garantizar la salud de sus empleados.

Miren, para que nos hagamos una idea, ahora se ponen malos en plan que han hecho negocio los laboratorios cuando los laboratorios se ofrecieron los primeros para colaborar y les dijeron "vale, vale, ya te llamaremos". Y ahora lo que hacen es quitarle las pruebas.

Miren, si no socorren ellos con tets a las residencias, esta semana se hubieran muerto de asco. Se hubieran muerto de asco. Han dado largas a los laboratiorios durante este tiempo seguramente para no compartir información, para no perder el control de las estadísticas.

HERRERA, SOBRE LA DEPRESIÓN ECONÓMICA DEL FMI

Y déjenme que volvamos a las cifras, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid informó de la evolución de la enfermedad en la Comunidad. Hasta 300 mil madrileños han podido contagiarse de la enfermedad. La cifra oficial, los positivos clínicos son 48 mil. Y así, en fin, podríamos seguir con una y otra cosa, pero usted que está confinado a lo mejor es de los que tiene que salir a trabajar e ir en metro o en autobús con algunos más, con precauciones a lo mejor no debidamente tomadas, debe saber que se abre cada vez más el debate público sobre el alcance de algunas medidas contempladas por el confinamiento, por ejemplo, prohibido hacer deporte o que los niños salgan a la calle.

Este no es un problema solo de España, todos los países están calculando cuándo, cómo se puede proceder a relajar la condición de aislamiento de los ciudadanos. Hoy la Comisión Europea puede plantear una serie de líneas generales a las que vamos a estar atentos porque ayer el que nos dio el palo fue el FMI. Bueno, a nosotros no, a mucha gente.

Previsiones económicas. Dice el FMI que el coronavirus causará en el mundo desarrollado una depresión comparable a la de los años 30 del siglo pasado. Los años 20 del siglo XX fueron los felices años 20, charlestón, pero llegó el 29 y luego lo que vino en la década del 30 fue terrible.

Aquí se esperaba que los años 20 fueran una época de expansión y de riqueza. Pues ha venido el coronavirus y ha sido la catástrofe, una depresión comparable a aquella anterior de los años 30.

En la Eurozona el PIB se podría hundir un 7,5. En el caso de España un 8 para este año. Será la mayor caída de la economía española desde los tiempos de la Guerra Civil. El paro podría llegar hasta el 21. ¿Y saben ustedes lo peor de todo esto? Que esto nos coge con el peor Gobierno posible. Con el peor Gobierno posible.

CASADO ES CITADO POR SÁNCHEZ EN RUEDA DE PRENSA

Hoy hoy se celebra la primera sesión de control al Gobienro después de las peticiones de la oposición contra el cierre del Congreso. Mañana previsiblemente Sánchez y Casado hablarán a ver si hay mimbres para un gran acuerdo de Estado, pero, oiga, a Casado, al que no se le ha dirigido la palabra en díez días, se le ha convocado por rueda de prensa. Eso no tiene nada que ver con la pandemia, sino con la arrogancia.

Vamos a ver Sánchez una cosa, es de mala educación citar a la gente a reuniones por televisión. Sánchez, se llama por teléfono a no ser que la jugada maestra es invitar a la oposición, es decir, que tú quedes bien para que ellos te hagan el favor de no ir. Entonces ya lo tienes hecho: "Esta oposición no ha querido colaborar en este momento y tal y que cual". Además, en eso tienes unos cuantos pesebres por ahí que te lo van a repetir como gallinas y como pollitos.

Y eso es lo que hizo ayer el Gobierno al invitar a Pablo Casado a través de una rueda de prensa en televisión. Sánchez no se molestó en llamar, pues hombre, no es una buena manera de empezar.

Y después, Podemos y el Rey. Ayer el vicepresidente del Gobierno de Sánchez, o sea, Pablo Iglesias, como no tenía otra cosa que hacer, como no hay 18 mil muertos, miles de contagiados, como no hay una previsión de caída del 8% del PIB, como no pasa nada, vamos a juguetear con el Twitter, a hacer jueguecitos de república. Ya me estrañaba a mí que el 14 de abril. hombre... Digo, las cuatro de la tarde y este cantamañanas no ha puesto un tweet de la república. Lo puso hablando de la República.

HERRERA, A IGLESIAS: "VIVIDOR DE LO PÚBLICO"

Miren ustedes, con el problema de los muertos, de los confinados, de los arruinados, de los hospitalizados ahora mismo volver a la memoria de una España asalvajada de hace 90 años es ser un reaccionario, un vividor de la política que es lo que representa Iglesias porque el interés público le importa un pimiento, lo suyo es la propaganda, hacer la revolución pendiente desde el chalet de Galapagar. Pero lo tenemos que soportar como vicepresidente porque lo ha querido Sánchez y pagarle un sueldo. Y mientras Sánchez no lo desautorice, esa afrenta de ayer al Rey, eso de que va con uniforme militar, quisiéramos una república donde el jefe no fuera de militar y tal y que cual, eso son afrentas del Gobierno al jefe del Estado porque esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión que es la respuesta típica que dará el portavoz tonto de turno, porque Iglesias no es un tío que pasa por la calle, no es como usted o como yo, es el vicepresidente del Gobierno, vestido de camarero, pero vicepresidente del Gobierno.

O sea, que el Rey que es militar no puede ir con uniforme militar a un acto militar, dice, que tiene nostalgia del uniforme verde oliva y esas cosas, y que no haya sido llamado al orden por deslealtad... Oiga, que esto no es algo inocente, folclórico, producto de la tontuna republicana del día, a lo mejor es hasta un mensajito a Pedro Sánchez.

Hasta una mente repleta de espesante como la de Pedro Sánchez sabe que la recuperación no va a poder hacerla solo y menos con este individuo en el Gobierno al que, como les digo, le gustan los uniformes verde oliva con boina roja. Insisto, con 18 mil muertos jugar a comunistín es una falta de respeto a fallecidos, a enfermos, a los luchadores de esta crisis. Salud y República. Por ahora no tenemos ninguna de las dos.

