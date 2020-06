El último lapsus de Rajoy en su discurso en Pontevedra

Ya se sabe que quienes más se exponen son los que más opciones tienen de comentar algún fallo. Y entre las figuras más expuestas a equivocarse están los políticos, quienes continuamente han de estar atendiendo a medios de comunicación, en actos oficiales, en actos orgánicos de sus respectivas formaciones, en entrevistas, etc.

De ahí que, además de estar más expuestos a cometer fallos, también éstos son más visibles, pues rara es la vez que no hay un medio de comunicación o algún dispositivo de grabación para inmortalizar el momento, a lo que hay que sumar la capacidad de las redes sociales para difundir en pocos minutos a cualquier parte del mundo lo que ha ocurrido.

El último lapsus de Rajoy

Y como ejemplo de estos lapsus políticos, se puede señalar el que ha tenido este pasado fin de semana el que fuera presidente del PP y presidente del Gobierno de España desde 2011 a 2018, Mariano Rajoy. Éste participaba en un acto electoral celebrado en Pontevedra con motivo de las elecciones autonómicas gallegas, en apoyo del candidato popular Alberto Núñez Feijóo.

En un momento de su intervención, Rajoy tenía un pequeño lapsus, se despista unos segundos del discurso que venía realizando y sus palabras no reciben la entonación más adecuada, con lo que acaba pronunciando una frase a la que inicialmente cuesta encontrarle sentido escuchándola por las pausas que hace: "Amigas y amigos, muy pocos son los que hoy... No... Convienen con todos en que Galicia mejoró... Y mucho, desde entonces".

Echaba de menos los minutados del expresidente y esos benditos lapsus. Mariano Rajoy, Pontevedra, ayer: "amigas y amigos, muy pocos son los que hoy... No... Convienen con todos en que Galicia mejoró... Y mucho, desde entonces". pic.twitter.com/oVmqrfA68o — Ismael G. Uclés (@IsmaelGUcles) June 28, 2020

Lo que parece que quiso decir fue: “Amigas y amigos, muy pocos son los que hoy no convienen con todos en que Galicia mejoró, y mucho, desde entonces", lógicamente con la entonación correcta.

Un simpático despiste, el cometido por Rajoy, ha sido comentado en redes sociales, como era de esperar. De hecho, hay quien reconoce que “echaba de menos los minutados del expresidente y esos benditos lapsus”, como el periodista Ismael G. Uclés.

Carmen Calvo, y su último y grave lapsus

Eso sí, también hay lapsus que provocan mucha más polvareda. Entre éstos está, sin duda, el cometido hace sólo unos días por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tras admitir que la credibilidad del Ejecutivo no existe.

El grave error de Calvo ha venido provocado en un 'rifirrafe', con el portavoz en el Congreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien le había preguntado a la vicepresidenta qué piensa hacer el Gobierno para "restituir la credibilidad" de las instituciones del Estado.

"No hay que restituir lo que no ha existido", ha respondido Calvo provocando las risas de los diputados de Vox y también de los parlamentarios del PP, no sólo por la respuesta, sino al ver cómo, de manera casi mecánica, los diputados socialistas aplaudían las palabras de Carmen Calvo sin hacerse percatado de lo que acababa de asegurar.

Lapsus por derecho. Lo llega a haber hecho Rajoy y madre mía...se enteran hasta en Pekín https://t.co/Hqv0g6PVem — Laura AE (@lae_19) June 24, 2020

De hecho, Espinosa de los Monteros le respondió que “estamos de acuerdo señora vicepresidenta, no ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno".

