La contundente respuesta de Rosa Díez a Otegui tras su enfrentamiento con Álvarez de Toledo

El enfrentamiento tuitero entre la portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo y el líder de EH Bildu, el terrorista Arnaldo Otegui continúa.

Todo empezada este pasado fin de semana cuando el líder de la coalición abertzale, compartía en su cuenta oficial de Twitter un vídeo con un fragmento de su intervención durante un acto electoral con motivo de los próximos comicios autonómicos en el País Vasco.

El irónico mensaje de Otegui a Álvarez de Toledo

En éste hacía referencia a unas palabras pronunciadas por la popular sólo horas antes, en las que recomendaba no votar a los de Otegui, formación política que siempre ha justificado las acciones violentas y sanguinarias perpetradas por ETA, y que aún no ha condenado ni uno solo de los casi 850 asesinatos cometidos por esta banda terrorista a lo largo de toda su historia.

El líder de Bildu, se dirigía a los asistentes asegurando que “hemos planteado muchas razones para pediros el voto al parlamento de los tres territorios”, pero que tras escuchar a Álvarez de Toledo que “recomendó no votar a EH Bildu”, ironizó que “entonces yo no sé ya para que vamos a hacer mítines. No sé si nos vamos a esforzar demasiado. Si Cayetana no quiere que nos votéis ya sabéis a quien tenéis que votar”.

Intercambio de tuits entre Álvarez de Toledo y Otegui

Álvarez de Toledo, a la que Otegui llamó “clasista, estirada, parte de la nobleza”, compartió el video subido por el independentista y comentó que “Ahora Otegi tira tuits”, en clara referencia a su pasado como miembro de ETA. No hay que olvidar que el actual número uno de Bildu, Arnaldo Otegui, fue condenado, entre otras cosas, a seis años de cárcel por el secuestro en 1979 del director de la fábrica de Michelín Luis Abaitua, condena que cumplió entre 1987 y 1993; a 15 meses por un enaltecimiento a un etarra y se libró de la causa de las “herriko tabernas” porque ya había sido juzgado por pertenecer a ETA. Por esta causa tuvo que pagar una fianza de 400.000 euros para salir de cárcel, tras dos días en prisión preventiva.

Ahora Otegi tira tuits. https://t.co/YNZGmohMum — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 28, 2020

La respuesta de Otegui no se hizo esperar mucho. Éste, contesta a la popular que “también tiramos gobiernos del PP”, en alusión a la participación de la coalición que lidera en la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al Gobierno de España y sacó de la Moncloa al por aquel entonces presidente del PP, Mariano Rajoy.

También tiramos gobiernos del PP https://t.co/3BZMij7Fw6 — Arnaldo Otegi �� (@ArnaldoOtegi) June 29, 2020

La contundente respuesta de Rosa Díez a Otegui

Sin embargo, la ex diputada nacional Rosa Díez ha sido más contundente en su respuesta al etarra, al señalar que “si, Otegi, tú y tu banda de asesinos habéis tirado tiros, bombas, gobiernos democráticos, viviendas con niños”, al tiempo que los ha acusado de ser “gentuza que solo habéis traído a España sufrimiento y hoy pisáis moqueta gracias a la sangre de inocentes a los que arrebatasteis la vida”.

Si, Otegi, tú y tu banda de asesinos habéis tirado tiros, bombas, gobiernos democráticos, viviendas con niños. Sois gentuza que solo habéis traído a España sufrimiento y hoy pisáis moqueta gracias a la sangre de inocentes a los que arrebatasteis la vida. https://t.co/KcuajmqFdZ — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 29, 2020

