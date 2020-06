El bulo del 'Viva Esñapa' contra Felipe VI con el que Podemos tiene que rectificar

Hay que ser muy cuidadosos con lo que se comparte hoy en día en redes sociales. De hecho, las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya lo vienen advirtiendo desde hace años, en su constante lucha contra la propagación de bulos y ‘fake news’.

Si no se está seguro de que una noticia sea real, mejor no compartirla, pues así evitaremos contribuir, aunque sea involuntariamente, en la difusión y propagación de informaciones falsas y erróneas que puede hacer, en muchos casos, un enorme daño.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el día de hoy durante la visita de los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia a la capital de Andalucía, Sevilla. Alguien, se ha encargado de publicar una fotografía donde se ve donde se ve saludando al Rey y detrás un hombre portando un cartel en el que se lee “Viva el Rey. Viva Esñapa”.

La metedura de pata de Podemos que le hace tener que rectificar

La foto ha corrido como la pólvora por redes sociales, compartiéndose miles y miles de veces y convirtiendo en tendencia en Twitter “Viva Esñapa”. Especialmente ha sido compartida y utilizada para atacar al rey Felipe VI y, de paso, a la Monarquía. Tanto es así que hasta el Secretario General de Podemos en Castilla y León, portavoz de la formación morada en las Cortes, responsable de la Secretaría de Medio Rural y España Vaciada, Pablo Fernández, ha compartido esa imagen con el comentario “¡Viva Esñapa! ¡Vivan las cadenas! ¡Vivan las caenas!”.

Horas después, al ver las fotografías oficiales compartidas por la Casa Real, se descubría el bulo. Alguien, con una intención no demasiado buena, ha retocado la imagen para que se leyese “Esñapa” en lugar de “España”.

Cuando se ha descubierto la ‘fake news’ ya era demasiado tarde para Fernández quien, tras comprobar su metedura de pata, no ha dudado en rectificar, eso sí, lanzando otro ‘dardo’ de paso, al periodista Luís del Pino, quien le había afeado si “no le da a Vd. vergüenza” el compartir “una foto fake, retocada para que ponga Viva Esñapa”.

En cuanto he sabido que era un fake he borrado inmediatamente el tuit. Y pido disculpas públicamente por haber difundido una foto retocada sin saber que lo estaba.

A mí, a diferencia de los partidos a los que usted apoya y cobija , no me gusta difundir bulos.

Saludos. — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) June 29, 2020

“En cuanto he sabido que era un fake he borrado inmediatamente el tuit. Y pido disculpas públicamente por haber difundido una foto retocada sin saber que lo estaba”, ha reconocido Pablo Fernández, al tiempo que ha señalado, en relación al comentario del periodista que “a diferencia de los partidos a los que usted apoya y cobija, no me gusta difundir bulos”.

¿Viva esñapa? Los progres preferís creeros este montaje que la pedrada a una mujer de vox. pic.twitter.com/RP0Sc6uqzI — Katyusha •カチューシャ�������� (@katyusha_ESP) June 29, 2020

También te puede interesar: