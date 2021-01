Un neurólogo de Houston avisa de la próxima pandemia tras el Covid: “Puede matar a un tercio de la población”

Juan Fueyo, profesor de neuro oncología del Anderson Cancer Center de Houston ha pasado este domingo por los micrófonos de Fin de Semana y ha lanzado una alerta sobre un nuevo ‘tsunami viral’ que podría “acabar con un tercio de la población”. Una nueva pandemia que tendría lugar tras el coronavirus al que todavía se enfrenta el mundo entero. Precisamente el neurólogo pone fecha probable al final del Covid, aunque con matiz importante.

“Las profecías nunca funcionan, es una especulación, pero el dato es este, que es real”, asegura el doctor, especializado en la lucha contra el cáncer. “Cuando ocurrió la gripe española, se infectaron 500 millones de personas, y la población era entre 1.000 millones y 2.000 millones. Ahora hemos pasado los 8.000 millones y la comunicación es mayor y mucho más grande que a principios del siglo XX”, explica Fueyo en COPE.

Eso sí, explica el médico que, aunque se trate de un dato real, al final se trata de una posibilidad: “Es un dato que ahí queda, y si nos descuidamos y llega un virus que alcanza gravedad y diseminación mayores que el Covid, podría pasar”. “La idea es introducir este dato para meter un poco de miedo, porque hay personas que no cumplen las medidas de seguridad, que están llevando a que la gripe desapareciese este año y gente que no se quiere vacunar”, concluye.

La vuelta a la normalidad

Fueyo centra sus estudios en Houston en la ingeniería genética de virus para frenar los tumores cerebrales. Concretamente sobre el virus que acecha a la población mundial estos últimos meses apunta el experto que “la pandemia es cosa de 6 meses o menos, lo que lo complicaría es que una nueva cepa no sea sensible a la vacuna”. Fija además en verano la fecha de la vuelta a la normalidad, eso sí, si la cepa no se vuelve inmune a la vacuna. “Para verano, si la gente se vacuna, deberíamos alcanzar la normalidad”.

“Creo que estamos acabando con la pandemia, el gran éxito de la producción de la vacuna en un año va a hacer que se controle el virus”, comenta Fueyo.

UCI del Hospital Universitario de Bellvitge para pacientes covid, este jueves. EFE/ Enric FontcubertaEnric Fontcuberta

El origen del virus

En su nuevo libro, ‘Viral’, un bestseller sobre la capacidad de los virus para expandirse, el doctor Fueyo menciona también las sospechas sobre el origen del Covid. “Inmediatamente después que se descubriese que era el agente de la pandemia, en muchos laboratorios del mundo descubrieron que en la secuencia no se apreciaba que el coronavirus fuera manipulado por humanos”, descarta en Fin de Semana.

“Hay circunstancias que indican que, por ejemplo, en Wuhan, no consumen murciélagos, además, de que cuentan con el mejor laboratorio de China. Estaban trabajando con adenovirus, y podría ser que se hubiese escapado por un accidente de laboratorio. Nunca se ha comprobado”. Además, revela una anécdota de la directora de las instalaciones chinas: “La directora de laboratorio ha confesado que no pudo dormir la primera semana que se detectó el Covid”.