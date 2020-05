JxCat pide la comparecencia de Puigdemont en la Comisión para la Recuperación

Junts per Catalunya considera necesaria la comparecencia de Carles Puigdemont en la Comisión para la Reactivación Social y Económica del Congreso. Los independentistas catalanes han registrado su solicitud para que intervenga, concretamente, en el subgrupo de trabajo sobre la Unión Europea, y presentan al huido ex-president como eurodiputado y president del Consell per la República Catalana.

La solicitud no implica que Puigdemont vaya a comparecer en la Cámara Baja, ni que lo vaya a hacer de manera presencial. El grupo de trabajo sobre la UE someterá a votación esa petición, petición que, si sale adelante, podría realizarse, además, telemáticamente.

El PP ha calificado de “disparate” las pretensiones de Junts per Cat. En declaraciones a COPE, su portavoz en este órgano, Ana Pastor, aseguraba que esta iniciativa es “una afrenta contra la Constitución, contra el estado de derecho y contra los españoles. Puigdemont debería sentarse en el banquillo, y no utilizar las instituciones a las que tanto ataca, para hacer su propia campaña de propaganda”. “Quien quiere destruir España -añadía- no puede aparecer como el que quiere recuperarla”.