El jurado declara culpable de asesinato al hombre que mató a su hermano de 14 puñaladas

Pamplona, 26 feb (EFE). El jurado ha considerado a César G. Z. culpable del asesinato de su hermano, Marcos, a quien asestó 14 puñaladas en el domicilio que ambos compartían en Tafalla (Navarra), la madrugada del 21 de junio de 2022.

En su fallo el jurado considera probado que el acusado tenía intención de acabar con la vida de su hermano y que este no pudo ni percatarse, ni oponer una defensa efectiva.

Ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de confesión, por unanimidad, y la relación de parentesco, con una convivencia entre ambos hermanos muy conflictiva con continuas peleas y agresiones recíprocas, verbales y físicas.

En este último caso el resultado de la votación ha sido de mayoría de siete votos de un jurado integrado por nueve personas. Este jurado no ha tomado en consideración la petición del fiscal de considerar como agravante la citada relación de parentesco.

Ahora, el acusado se enfrenta a penas de entre 10 y 20 años de cárcel.

El fallo del jurado se ha dado a conocer este lunes tras el juicio celebrado la semana pasada en el que el acusado, al explicar lo sucedido, manifestó: "Me levanté y le acuchillé". A la pregunta de si hubo una trifulca previa, el encausado respondió: No hubo discusión. Me levanté y lo maté.EFE

