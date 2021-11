Juan Carlos Monedero: su época en Venezuela, el partido al que vota su padre y su relación con Lomana

Juan Carlos Monedero se erigió en 2014 como una de las principales figuras de la nueva política. El bipartidismo que reinaba en España se diluyó con la entrada de partidos como Ciudadanos y Podemos y nuevos referentes aparecieron en el primer plano político. Uno de los fundadores de este último fue Juan Carlos Monedero, un politólogo, profesor y político cercano al movimiento del 15M. En la actualidad, es presentador del ‘late night’ de debate político en Público TV y es el director de la Fundación Instituto 25-M, una organización cuyo objetivo es difundir el pensamiento afín a la formación morada.

Su nombre siempre ha estado unido a su fuerte personalidad y un carácter polémico y algunos de sus compañeros de Podemos señalaron estas cualidades como su principal punto débil. No atiende a estrategias y líneas a seguir y prefiere ser un verso libre que sigue sus propias convicciones acompañadas de un carácter indomable. No duda en expresar con sinceridad su opinión y no tiene ningún reparo en emplear calificativos e incluso insultos.

Siempre en la primera línea de la polémica

La salida polémica de Podemos en 2015 no hizo que desapareciese de los grandes focos y siempre ha estado al pie del cañón con recurrentes participaciones en medios de comunicación. La polémica ha sido una constante en su carrera además de por su personalidad, por sus vinculaciones con la supuesta financiación ilegal en los orígenes de Podemos o sus presuntas irregularidades de su etapa como asesor de Hugo Chávez.





Juan Carlos Monedero se muestra muy activo en redes sociales y medios de comunicación con los sucesos de la actualidad, siempre con un tono agresivo propio de su fuerte personalidad. En los últimos tiempos, no ha dudado en destacar su opinión en numerosos asuntos sembrando la polémica allá por donde va. Por ejemplo, sobre la ‘cacerolada’ contra el Gobierno por las restricciones por la covid-19, Monedero expresó que estas personas eran unos “pijos”, “gilipollas” o “golpistas”. Además, comentó que “como tienen algo de descerebrados lo han hecho en forma de fiesta, en la calle. Y como son unos indecentes, lo han hecho gritando libertad, que es la manera de la que esta gente siempre expresa su defensa de los privilegios”.

Por otro lado, su análisis de las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo fue cuanto menos llamativo. Juan Carlos Monedero criticó a la derecha, pero lo más llamativo, fue que descalificó a las personas humildes que no votaron a la izquierda, asegurando que “los que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein (…). Cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, te estás equivocando”.

Juan Carlos, la antítesis de su padre

Resulta llamativa la postura de izquierda radical que adoptó Juan Carlos Monedero al haberse criado en un hogar que apoyaba al Partido Popular. Salvador Monedero, padre del político, fue un firme defensor de la política del PP Esperanza Aguirre y militante del Partido Popular. En la actualidad, se declara seguidor de Vox porque piensa que defiende “los valores fundamentales de este mundo, que son la familia, el trabajo digno, una vivienda digna y la justifica independiente”.

Respecto a sus grandes diferencias políticas, Salvador explica que su hijo “ama a España por encima de todas las cosas y quiere lo mejor para los españoles”, igual que él, pero que se diferencia en que él es de derecha y su hijo de izquierdas. De hecho, Salvador reconoce que intentó afiliar a Juan Carlos al Partido Popular, pero recibió una contundente negativa por parte de su hijo. Es más, ya de adulto, en 2003, el Partido Popular se querelló contra Juan Carlos Monedero por injurias y calumnias al registrar la web ‘noalaguerra.org’ en la que calificaba a los diputados populares como “asesinos” por apoyar la intervención militar en Irak.

Además, pese a haber estudiado en un colegio religioso, los Sagrados Corazones, siempre ha mantenido una postura muy crítica con la religión católica, asegurando que tiene “poco oído musical para Dios”. Pese a esto, tiene un leve grado de aceptación con el Papa Francisco por su “reivindicación social”, llegando a asegurar que “este Papa ha llevado a Dios al otorrino” y ahora Dios ha comenzado a “escuchar a los pobres que antes estaban condenados a un silencio ensordecedor”.

Pese a manifestar su ateísmo en muchas de sus intervenciones y defender que se deben eliminar los colegios concertados y “no dar ni un euro a los colegios que recen”, resulta llamativo que participe en algunas conferencias de la Universidad de Comillas, privada y con una gran vinculación con la Iglesia.

Su ideología de izquierda revolucionaria comenzó a gestarse a los 11 años

Él mismo relata que su interés por la política y su orientación hacia la izquierda inició a los 11 años, cuando detuvieron al padre de su mejor amigo del colegio. Este chico le contó que el régimen franquista había detenido a su padre por ser miembro de la Unión Militar Democrática. Ese suceso marcó al joven Juan Carlos Monedero y comenzó a gestarse su personalidad revolucionaria.









Su ideología se siguió formando al interesarse por Antonio Gramsci, uno de sus referentes políticos y que también lo fue para otros compañeros de Podemos como Pablo Iglesias. Este socialista italiano escribía en medios de comunicación sobre política y manifestaba su defensa de la revolución bolchevique en Rusia. Más adelante fundó el Partido Comunista Italiano y con la orden de Mussolini de encarcelar a la oposición, Gramsci entró en prisión. Además, defendía que las clases opresoras controlan los medios de producción, de represión y de comunicación para someter al proletariado, una lucha de clases que se refleja en el ideario de Podemos y en el del propio Juan Carlos Monedero.

Sus tiempos como asesor de Hugo Chávez y sus presuntas implicaciones en Venezuela

Este gran interés por la política le llevó a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue profesor a partir de 1992. Entre los años 2000 y 2005 fue asesor de Gaspar Llamazares, el coordinador general de Izquierda Unida por aquel entonces. Fue gracias a esta experiencia cuando se iniciaron sus lazos con Venezuela al trabajar como asesor de Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana.

Junto a otros miembros fundadores de Podemos como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero siempre estuvo vinculado con Venezuela desde que inicio sus asesorías en 2005. Tuvo una gran relación con Hugo Chávez, del que destaca que “una de las cosas que nos sorprendió a la gente que trabajábamos con él era su enorme inteligencia, su perspicacia”. Además, añade que “con Chávez aprendí lo que es el amor a un pueblo, cosa que yo no había visto nunca con tanta pasión en un líder español”. De su apoyo al ex líder venezolano, destaca que es curioso que rechazase el servicio militar en España, pero luego “fuera a colaborar con un militar, Hugo Chávez, que es lo contrario de lo que yo deseo en una sociedad futura. Ahora bien, hacen falta ejércitos populares y comprometidos con el pueblo”. En este sentido, destaca que en este país coincidió con otro militar al que admiraba, el español Restituto Valero, padre de su mejor amigo del colegio que fue encarcelado por el régimen franquista y que al ser liberado viajó a Venezuela.

Estos vínculos le generaron un gran reconocimiento profesional que después le llevó a aventurarse junto a otros compañeros y fundar Podemos. Económicamente también le supuso un gran rédito, aunque las investigaciones que estudian sus presuntos cobros irregulares siguen pendientes.

Los pagos por comisiones de sus trabajos en Venezuela le han generado a Juan Carlos Monedero estar en primera línea por diferentes acusaciones como el cobro de cerca de un millón de euros a través de una fundación radicada en Valencia o el cobró de casi medio millón a Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador por sus trabajos como asesor para desarrollar una unidad financiera en Latinoamérica con moneda única.





En la actualidad continúan sus citaciones judiciales por su condición de imputado por el caso Neurona, una empresa con sedes en América del Sur contratada por Podemos para realizar trabajos para las elecciones generales y autonómicas de 2019. La presunta financiación ilegal de Podemos también ha llevado a Juan Carlos Monedero, junto a otros fundadores, a estar en el punto de mira de los tribunales. Recientemente, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal declaró que Monedero recibió fondos procedentes de Venezuela y Cuba para aumentar los fondos de la financiación de la formación morada. Además, ‘El Pollo’ ya aseguró en un escrito anterior que el fundador de Podemos recogió en mano en un hotel de Caracas 600.000 euros proporcionados por Williams Amaro, secretario de Nicolás Maduro.

La implicación más reciente en la que se ha visto envuelto Juan Carlos Monedero ha sido la investigación de la Fiscalía de Ecuador por enriquecimiento ilícito del pasado 10 de noviembre. Un colectivo ciudadano del país Latinoamericano cuestionó el papel de observador del político español en las elecciones de Ecuador de 2021 y denuncia su presunta implicación en los contratos de la campaña electoral de Andrés Araúz con la consultora Neurona.

Su polémica salida de Podemos

Juan Carlos Monedero no solo tuvo polémicas externas, sino que también las generó dentro del partido que él mismo fundó, Podemos. Una vez instaurado como partido, el político no estaba de acuerdo con la línea que se estaba siguiendo en la formación morada y acabó renunciando como número 3 de Podemos en mayo de 2015. En su opinión, la formación se dirigía a aquello que querían sustituir y se parecían a los partidos de la casta y aseguró que se sentía “engañado” y “traicionado”. Pese a esto, confirmó que la formación morada seguía siendo “lo más decente que hay en política española”.

Monedero lamentó que se abandonasen los orígenes del partido donde se reunían con pequeñas comunidades para escuchar sus opiniones por un minuto en los medios de comunicación. “Creo que Podemos tiene que recuperar la frescura que nos llevó a nacer. Tenemos que prestarle más atención al lugar de donde venimos. Más atención a lo que nos dio origen que al lugar donde queremos ir” aseguró al dimitir de Podemos.

Le he presentado a mi amigo Pablo la dimisión en la dirección. Siguen firmes mi amistad con alguien tan grande y el compromiso con Podemos. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) April 30, 2015





Su sorprendente amistad con Carmen Lomana

Las discrepancias ideológicas entre Juan Carlos Monedero y Carmen Lomana son evidentes. La red social Twitter fue el escenario de un cara a cara entre ambos en el que se recriminaban ciertas opiniones y la manera de arreglar sus diferencias fue citarse en persona en un bar del centro de Madrid para limar asperezas.

Las imágenes que se filtraron mostraban que ambos estaban disfrutando de un rato agradable pese a sus grandes diferencias ideológicas e incluso se llegó a sospechar de una posible relación de pareja, aunque no fue tal cosa y se limitó a una amistad.

Pero su relación no quedó ahí, ambos siguieron en contacto y debió cuajar la relación de amigos, ya que Monedero llegó a acudir por invitación de Lomana a la fiesta que organiza la 'socialité' en su casa todos los Días de Reyes, el 6 de enero, junto a sus amigos.