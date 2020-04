El colaborador de Cuarto Milenio y COPE que revela la relación entre agua potable y coronavirus

En un pueblo alemán nació el protagonista de una historia que el doctor Gaona, colaborador habitual de COPE en 'Fin de Semana' nos quiere contar a través de un vídeo en Youtube. Era hijo de médicos y a principios del siglo XX a asegurar que realmente lo que había en el cerebro eran ondas eléctricas y diferencias de potencial y que ese era el secreto de la actividad cerebral.

Muchos, por no decir todos los expertos de principios de siglo comenzaron a ridiculizarle. Otros psiquiatras, neuropsicólogos, todos fueron en contra. Tuvo que soportar todo tipo de humillaciones. Una y otra vez decían que eso era imposible: ¿Cómo iba a haber electricidad dentro del cerebro? El colaborador de Iker Jiménez, el doctor José Miguel Gaona, se ha referido a Hans Berger, un experto alemán que en 1929 descubrió los potenciales eléctricos del cerebro y que también hizo el primer electroencefalograma que ha salvado millones de vidas y ha permitido diagnosticar muchas enfermedades.

Si no existiese la disidencia en ciencia, todavía podríamos creer que la tierra es plana, que es el centro del Universo, que el corazón no tiene nada que ver con la circulación o todavía podríamos creer en la generación espontánea. Afortunadamente tuvimos a los Darwin y a los Einstein que en su día llevaron la contra. Así lo indicaba el experto.

En esta ocasión, ha tratado una noticia que ha ido “rebotando” de una y otra manera en relación al agua que bebemos todos. Una serie de noticias muy poco tranquilizadoras en relación a unos análisis que se han hecho en el agua de París. Ya hace unos años, un artículo de la Universidad de Arizona con otro tipo de coronavirus relacionados con los felinos que podían vivir una serie de días en el agua, sino que algunos coronavirus (que no es el COVID-19) podían llegar vivir a 23 grados casi 10 días y si lo bajabas a cuatro grados la supervivencia del virus alcanzaba los 100 días.

Los virus que se han encontrado en el agua de París es en agua que se ha empleado para limpiar las calles, para regar... y proviene de dos fuentes fundamentales: el Sena y un canal que se encuentra a las afueras del centro de París. Un sitio muy bonito para pasear. En esa agua habían unas 1000 partículas por litro y realmente lo preocupante tiene que ver con unas 3000 a 5000 partículas por litro. Por tanto estaba muy por debajo. Otra cuestión, estamos hablando de partículas, no de virus. De ahí que no haya una confirmación clara al respecto de que la transmisión se suceda.

El doctor José Miguel Gaona se pregunta ¿Cómo han llegado estas partículas hasta ahí?

La respuesta parece bien sencilla. A través de las heces, fluidos corporales humanos que han ido a parar a estos canales o ríos. Además, para este tipo de aguas residuales en París los filtros no “filtran” partículas menores de 4 milímetros. Por tanto, la filtración es mínima. Por otro lado, podemos decir que habitualmente los virus no se reproducen en este tipo de entornos. Necesitan de más circunstancias excepcionales. Asimismo no existe la certeza tal y como indica la OMS, “hoy por hoy por vía oral no se contagia el COVID-19".

Pero hay más factores. Las fuentes tanto de riego como de agua potable suelen ser independientes en todos los países y pasan por una serie de procesos muy distintos a las aguas residuales. Con ellas, se pasan por un proceso de ozonización que matan virus, también por la desinfección y cloración. A parte de todos esos filtros que son muchos más pequeños que los que se emplean en aguas residuales. Así que, no hay ningún problema.

Ahora bien, el colaborador de COPE en 'Fin de Semana' ha lanzado un toque de atención a las autoridades españolas. Se debería suspender ese agua de riego para hacer una limpieza “por si acaso”. Como un motivo más de prevención.