Jorge Buxadé (Vox), en COPE: "Ha de dimitir el señor Garzón, todo el Gobierno y convocar elecciones"

El ministro Alberto Garzón ha asegurado en su cuenta de Twitter que el Rey, Felipe VI, "maniobra contra el Gobierno" e "incumple la Constitución". Unas acusaciones contra el jefe del Estado que se producen tras la llamada del monarca a Carlos Lesmes por su ausencia en el acto de entrega de despachos en Barcelona. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias no se ha quedado atrás y ha querido apoyar la tesis de su compañero de coalición electoral al asegurar que el "respeto institucional significa neutralidad política".

Sobre estos hechos hemos preguntado al diputado de Vox y vicepresidente de acción política de la formación que lidera Abascal, Jorge Buxadé. Este, en declaraciones para COPE ha asegurado que se trata de "otro paso más en esa deriva absolutamente golpista del Gobierno de Sánchez e Iglesias".

Un ejecutivo al que Buxadé ha calificado como "sociocomunista", y a los que ha acusado de orquestar "un auténtico golpe institucional", donde según Buxadé, "aprovecharon el coronavirus para acallar al Congreso, comprar a la prensa libre" o "controlar instituciones como la Abogacía o la Fiscalia del Estado". Jorge Buxadé se ha mostrado rotundo con la posición de su partido que, afirma, "siempre va a estar con la Constitución, y con su Majestad el Rey".

Las palabras de Garzón, un "motivo más" para la moción de censura

"Lo que dice el señor Garzón es absolutamente inaceptable" ha dicho el diputado de Vox, tras lo que acusaba al Gobierno de coalición de estar "usurpando funciones de su Majestad el Rey". También ha querido recordar que "en ningún artículo de la Constitución se impone la neutralidad ideológica" al Rey, "se le exige una neutralidad entre partidos", con lo que ha querido añadir que "el Rey no puede ser neutral cuando se está atacando la unidad y la permanencia de la nación".

Buxadé no ha dejado pasar la oportunidad para recordar la moción de censura que su partido anunció que presentaría en septiembre, la cual ha calificado como "la única solución que tiene España como nación". Y además, ha querido hacer un llamamiento a los partidos que muestran "distanciamiento" con su propuesta que todavía no ha sido presentada. A estos, les ha querido reocrdar que, en sus palabras: "está en juego la unidad de España y la libertad de los españoles". Tampoco ha obvial al mismo PSOE al que le reclama "un momento de dignidad" para votar a favor de "la moción de censura para desalojar a Sánchez e Iglesias".

¿Debe dimitir el ministro Garzón?

Con la pregunta planteada, Jorge Buxadé no se ha mostrado muy optimista, pues ha afirmado que desde su partido "no esperamos que acepten voluntariamente y asuman sus responsabilidades". El vicepresidente de acción política de Vox cree que, además de la dimisión de Garzón, debería de haberse producido ya la de "Marlaska, Illa, Simón, por supuesto el vicepresidente Iglesias, después de dejar desamparadas a las miles de personas en las residencias , y el presidente Sánchez". Sobre el líder del ejecutivo ha querido destacar que se trata de un "presidente ilegítimo" que "prometió no pactar con Bildu y sigue pactando con la anti España".

"La dimisión va de suyo", ha continuado. "No esperamos ningún acto de dignidad. Lo que vamos a tener que hacer es utilizar los mecanismos constitucionales para que el Congreso les eche", ha dicho en un nuevo recuerdo a la moción. Por último ha querido pedir que tras la dimisión del Gobierno se "convoquen elecciones para que los españoles puedan volver a votar en libertad y sin fraudes".