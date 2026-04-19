Interrumpida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un arrollamiento en Alcalá de Henares

La circulación de la línea de alta velocidad que conecta Madrid, Zaragoza y Barcelona se encuentra afectada este lunes debido a un arrollamiento. Según ha informado Inforrenfe, la incidencia se ha producido en un punto de paso no autorizado en la zona de Alcalá de Henares (Madrid).

Trenes afectados

Como consecuencia del suceso, actualmente no hay salida de trenes desde las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha y Zaragoza Delicias. La compañía ferroviaria irá actualizando la información sobre el restablecimiento del servicio a través de sus canales oficiales.