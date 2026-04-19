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Interrumpida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un arrollamiento en Alcalá de Henares

La circulación de trenes entre Madrid, Zaragoza y Barcelona se encuentra interrumpida sin salidas desde las estaciones de Atocha y Zaragoza Delicias

Tren de la línea C-2 de Cercanías Valencia
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Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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La circulación de la línea de alta velocidad que conecta Madrid, Zaragoza y Barcelona se encuentra afectada este lunes debido a un arrollamiento. Según ha informado Inforrenfe, la incidencia se ha producido en un punto de paso no autorizado en la zona de Alcalá de Henares (Madrid).

Trenes afectados

Como consecuencia del suceso, actualmente no hay salida de trenes desde las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha y Zaragoza Delicias. La compañía ferroviaria irá actualizando la información sobre el restablecimiento del servicio a través de sus canales oficiales.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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