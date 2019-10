La advertencia de Herrera a Sánchez ante la “colosal irresponsabilidad” de los delincuentes independentistas

Carlos Herrera ha lanzado un preocupado mensaje al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante la “colosal irresponsabilidad política” de los que tienen que garantizar la convivencia en Cataluña, en referencia al presidente de la Generalidad, Quim Torra, y a todo su Gobierno. El comunicador ha querido advertir que el camino que se está recorriendo en la comunidad es solo de ida, y que el jefe de los comandos es el propio Quim Torra.

“Como ayer, como antes de ayer, hay que reparar en lo que está ocurriendo en las calles de Cataluña. Y hay que reparar en este in crescendo que llegará seguramente hasta el viernes y vaya usted a saber hasta cuándo más. De la violencia, del caos, del desorden, que no es cuestión de unos pocos, de unos cuantos niñatos pasados por la fiebre propia de la edad y la inconsciencia”, ha comenzando explicando Herrera.

“Miren, ante una colosal irresponsabilidad política de quienes tienen el deber de garantizar el sentido común, el orden y la convivencia... los histéricos delincuentes de la independencia creen, están convencidos, de que quemando calles podrán doblarle la mano al Estado. Y alguien debería recordarles de forma práctica que eso no va a ser así”, ha comentado el comunicador.

“Creyendo que esto es un simple arrebato de revoltosos, qué es una fiebre pasajera, ante la que lo mejor que podemos hacer es esperar a que pase, solo vamos a hacer más que dar luz verde a un largo camino de revueltas y de violencia. El camino que quieren recorrer, no es de ida y de vuelta, es solo de ida. Y el Gobierno debe asumir que el jefe de los comandos, el jefe de los comandos incendiarios, se llama Joaquín Torra, y es el presidente de la Generalidad de Cataluña”, ha terminado diciendo Herrera.

El moviment independentista no és violent i no s’ha de caure en el parany ni en provocacions. L’independentisme construeix, no destrossa. No va contra ningú, va a favor de tots. Per això demano serenitat, determinació, civisme i no-violència pic.twitter.com/ISm7e3ZkGg