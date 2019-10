La manifestación 'indepe' en Sevilla apoyando a los condenados por el 'procés' de la que se burlan las redes

Las movilizaciones con motivo de la sentencia del ‘procés’ no solo se están produciendo en Cataluña, donde la alteración del orden público ha sido una constante en los últimos días. No obstante, las movilizaciones en protesta por el fallo del Tribunal Supremo y en favor de la libertad de los políticos presos no se han producido únicamente en el territorio catalán, ya que ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla también han convocado concentraciones.

En la capital hispalense han sido aproximadamente un centenar de personas las que se han reunido en una de las plazas más concurridas de la capital de Andalucía para entonar el himno de la región más poblada de España compuesta por Blas Infante, además de pedir la libertad para Cataluña. Una concentración que ha estado presidida por la bandera regional con la estrella roja, que es la que mayor difusión tiene entre los nacionalistas de la izquierda andaluza y los independentistas.

Andaluces en Sevilla apoyando a Catalunya y a los presos políticos. Blas Infante le escribió a Lluis Companys cuando fue encarcelado: "Tenemos una pena muy grande. La verdadera Andalucía os quiere alojar en palacios y no en la prisión de los fascistas". pic.twitter.com/9ZSJfj96fg — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 15, 2019

La iniciativa ha sido muy criticada en las redes sociales, concretamente en Twitter, donde no han faltado los calificativos en contra de los organizadores del evento. Uno de los usuarios ha afeado incluso a los defensores de la manifestación que utilicen el nombre de Blas Infante y su ideología nacionalista para defender el independentismo.

Soy andaluz y Blas Infante y esos perroflautas me comen los huevos. — Guido Fawkes (@Guido_Fawkes_) October 15, 2019

No han faltado los que consideran que el motivo de esta movilización en Sevilla es el aburrimiento de muchos de los organizadores.

Otros han hecho uso de los memes para mostrar su contrariedad ante la protesta por la sentencia del Alto Tribunal.

Hay que ser tontos pero tontos del to pic.twitter.com/h9ObxoUyyt — RenatoSFC (@PacosevillaSFC) October 15, 2019

Muchos aseguran en Twitter sentir vergüenza ajena por lo presenciado en la plaza sevillana.

Jaaaajajajajajjajajajaja dios. Vergüenza ajena total — Juan José Granado (@GranadoJJ) October 15, 2019

Incluso hay quienes piensan que se trata de una broma pesada.

Esto será broma, no?? JAJAJAJ

Maemiaaaaaaa — Nani Muñoz (@naninunoz40) October 15, 2019

Grande-Marlaska no descarta aplicar la Ley de Seguridad Nacional

El ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha valorado en ‘La Tarde de COPE’ las movilizaciones que estos días ha generado en Cataluña la sentencia del ‘procés’. Marlaska ha secundado las palabras que minutos antes había pronunciado el conseller catalán de Interior Miquel Buch, que ha apelado a que las protestas se hagan de forma "cívica y pacífica" y aislando a los violentos, para no poner en riesgo las "competencias plenas" de la Generalitat en seguridad pública.

Para el ministro “Buch ha condenado de forma expresa la violencia” que se viene desarrollando estos días en las distintas actuaciones en la que los Mossos la Policía Nacional y la Guardia Civil han tenido que intervenir para garantizar la seguridad pública: “No se puede decir que no haya habido una condena expresa, y ha manifestado que en una democracia la ciudadanía tiene derecho a manifestarse pero pacíficamente y respetar a los terceros. Hay una violencia de una parte minoritaria de la sociedad, violencia que reitero es coordinada y preocupante. El que no sea una violencia mayoritaria, en modo alguno puede restar importancia a estos sucesos. Se vio ayer y antes de ayer en el aeropuerto”.

Sobre la posición del Gobierno de no aplicar la Ley de Seguridad Nacional al no considerarla adecuada en estos momento, el titular de la cartera de Interior ha remarcado que “el Ejecutivo tiene previsión sobre la posibilidad de escenarios que podrían producirse y la actuación que se precise. Y hemos expuesto que ahora no se conforman los elementos para la aplicación de esta norma, lo que no quiere decir que no tengamos previsión ante las circunstancias”.

Preguntado por la conveniencia de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, mantenga la competencia sobre los Mossos, Marlaska apunta que “lo que existe ahora son los hechos sobre los que hay que actuar, y no sobre hipótesis o presunciones. De Torra espero una condena expresa de la violencia como máximo representante de la Generalitat de Cataluña. Los hechos determinarán o no la aplicación de la norma correcta”.