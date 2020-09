La imagen de 'Iglesias flamenca' que ha provocado la risa del líder de Podemos

El vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, ha querido compartir con todos sus seguidores en Twitter la siguiente imagen. Se trata de un montaje en el que se puede ver al líder de la formación morada vestido de 'flamenca'. Esta imagen se ha hecho viral después de su entrevista el pasado miércoles en el programa de LaSexta 'Al Rojo Vivo'.

El comentado nuevo look de Iglesias

Pablo Iglesias ha regresado de sus vacaciones estivales con un cambio de look que está generando numerosos comentarios en las redes sociales. Durante una entrevista en el programa de Atresmedia, el secretario general de Unidas Podemos se ha dejado ver con un moño y con un pendiente en la oreja que hacía tiempo que no llevaba en público. Fue el pasado 5 de agosto cuando vicepresidente cambió la coleta por el moño: "Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo tocaba nuevo look", escribió entonces en sus redes sociales.

En esta ocasión, el líder de Unidas Podemos ha querido tomarse con gracia los diferentes comentarios que en las últimas horas han circulado por las redes sociales y ha decidido publicar la siguiente imagen con un toque flamenco muy particular y acompañada de un emoticono sonriente.

Iglesias y la situación en Galapagar

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, habló en esta entrevista de muchos asuntos, pero uno de ellos ha sido la situación que vive en su domicilio de Galapagar. Iglesias ha señalado este miércoles que se siente desprotegido ante la situación de "acoso" que sufre su familia debido a las protestas en las inmediaciones de su domicilio en la localidad madrileña de Galapagar, y culpa a los jueces de la situación porque no ven un ilícito en las mismas.

"Es situación incomoda y desagradable, y uno siente una situación de desprotección pero no por el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino cuando uno presenta una denuncia y hay jueces que dicen no, esto no es acoso, pude ser molesto pero no es un ilícito. Eso me parece una barbaridad, pero tengo que acatarlo, aunque si ocurriera con ministros del PP el criterio sería diferente", ha argumentado.

Eduardo Parra / Europa Press

En la entrevista en LaSexta ha dado las gracias a los agentes que protegen su vivienda por su profesionalidad y el trato humano, pero ha reconocido que es duro que durante cuatro meses, cada día sin excepción, escuchen insultos desagradables que también le llegan a sus hijos.

Con todo, ha añadido que no le gusta ir de víctima, que no está en riesgo su vida y que no se le escapa que hubo gente que sí perdió la suya por hacer política. "No es aceptable, pero hay gente que lo ha pasado mucho peor", ha concluido.

