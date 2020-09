José María Carrascal desvela el verdadero objetivo de Podemos e Iglesias en el nuevo curso político

El reconocido periodista, José María Carrascal, ha analizado en ABC las claves que a su juicio van a marcar el curso político que comenzó el pasado lunes. En este sentido, el periodista ha mandado un mensaje claro a Pedro Sánchez y a los acuerdos que necesita para poder mantener el pulso político a los complicados meses que vienen por delante en nuestro país: "Empezamos un nuevo curso político, educativo y sanitario sin acuerdo en política, educación y sanidad, así que ya me dirán cómo va a terminar. Tras dejar a los empresarios solos ante el Covid".

Las previsiones de Carrascal sobre el nuevo curso político

El periodista también se ha referido al ámbito educativo, donde también existen muchas dudas de cara al inicio del nuevo curso político: "En educación, tres cuartos de lo mismo. Van a abrirse las aulas porque, según la ministra de Educación, «mantenerlas cerradas traería más daños que beneficios», lo que significa que ya estamos en el mal menor, y en sanidad, con el virus desbocado, se le ha pasado el muerto, nunca mejor dicho, a las comunidades autónomas. ¡Vaya balance gubernamental de medio año de recuperación!"

Tenemos una legislatura dilatada por delante. Será estable porque esa fue la voluntad de la ciudadanía, pero, además, tiene que ser fructífera. Y eso ya depende de todos y todas. Debemos redoblar nuestras fuerzas, sumándolas, para seguir adelante. Si España quiere, #EspañaPuede. pic.twitter.com/GCOYKCH0Pa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 31, 2020

Pero Carrascal también ha tenido tiempo para las otras formaciones políticas y a los próximos movimientos electorales que pueden provocar un auténtico revuelo en el tablero político de nuestro país: "El PP sigue mirando de reojo a Vox, que sigue en su papel de liebre del PSOE. Lo de Cs es ya patético. Tras pactar con Casado, busca ahora hacerlo con Sánchez, en busca de ese «centro» que dice representar. Cuando lo único que representa es el gallo de la veleta. Me cae simpático, pero en España no hay centro. Hay un pequeño grupo que no es rojo ni azul, pero que defendería a puñetazos sus ideas".

El verdadero objetivo de Podemos según Carrascal

También ha tenido tiempo para Unidas Podemos, que a su juicio lo único que busca en estos momentos es sobrevivir en un ecosistema político marcado por sus problemas con la Justicia: "Si los dos grandes partidos están paralizados por su falta de respuestas a los grandes problemas con que se enfrenta el país, los dos segundones, que querrían sustituirles, han perdido su impulso inicial y a estas alturas solo buscan sobrevivir. Es posiblemente lo que da gasolina a Sánchez, convencido de que Iglesias no soltará la vicepresidencia, siempre que se encuentre una coartada para continuar en el machito. Los dineros de Bruselas podrían serlo".

Por último se ha referido a los que también son socios de Pedro Sánchez en el Gobierno, los partidos nacionalistas, sobre los que ha señalado que siguen muy pendientes de sus intereses partidistas: "En cuanto a nacionalistas y regionalistas, están demasiado peleados entre sí para hacer otra cosa que enredar. Solo un pacto de Estado, en el que todos estuvieran dispuestos a ceder, podría revertir la situación. Pero para eso se necesitarían estadistas. Que no los hay ni poniendo a la Unidad Militar de Emergencias a buscarlos. Además, ya se ensayó en 1978, y ya ven en lo que ha devenido".

También te puede interesar

El símil con el que José María Carrascal define la gestión de Sánchez durante la pandemia: "Lo contrario"

El baño de realidad de José María Carrascal a Sánchez que retrata su pacto con Pablo Iglesias