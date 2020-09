Imágenes del día: el 'nuevo' detalle en el look de Pablo Iglesias y la confesión de Willy Bárcenas

En las últimas horas hemos visto a nuestros famosos más destacados subir las últimas instantáneas en sus redes sociales para dar de cuenta cómo es su día a día. En general. el mes de septiembre es de vuelta al trabajo y este año va a ser uno de los más especiales de los que hemos vivido. Tanto es así que este miércoles hemos podido ver la primera entrevista de Pablo Iglesias en televisión desde la vuelta de vacaciones.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha concedido una entrevista a La Sexta, en el programa matinal de 'Al Rojo Vivo'. Es ahí donde ha detallado cuál es el plan del Ejecutivo de cara a los próximos meses, marcados en especial por el coronavirus y por la aprobación de los presupuestos. No en vano, en redes sociales lo que ha sido más destacado ha venido del nuevo look que ha mostrado Iglesias: un nuevo pendiente que no ha dejado indiferente a nadie.

Pero no solo Iglesias ha vuelto de vacaciones, Emma García ha explicado que este sábado arranca temporada en 'Viva la vida' y Marta López ha ofrecido sus primeras desde la salida de Mediaset.

La confesión de Willy Bárcenas

El compositor de 'Taburete', Willy Barcenas ha querido compartir este miércoles una confesión en sus redes sociales a la espera del nuevo álbum con el que nos podemos encontrar en los próximos meses.

"A veces el dolor actúa y se viste de canción. A veces un contraorgasmo puede ser un enjambre de miel por explotar. Una amalgama de sensaciones que revienta en comunión con todo lo que le hace sombra. Un huracán, un quejido en forma de composición y su forma abstracta. Quién calla otorga y el rebufo de tu saliva me hace seguir. Una odisea, un colofón desbordado que deshace el hielo y la piel. Prefiero caer despacio que parezca un simulacro. Y esperar. Que merezca la pena".

El nuevo anuncio Emma García

La periodista donostiarra ha compartido este miércoles un post en el que anuncia que desde este primer sábado arranca nueva temporada en 'Viva la vida'. Un espacio televisivo que da buena cuenta de la actualidad política y rosa de España, además de los programas más exitosos de Mediaset. En esta ocasión, además, la temporada arranca con la ausencia de su primera presentadora. Toñi Moreno deja atrás Mediaset después de haber estado dirigiendo 'Mujeres y Hombres y viceversa' durante los últimos meses.

Hugo Silva vuelve a sus pasados

Uno de los actores más reconocidos del país, Hugo Silva, ha compartido este miércoles una fotografía en el que da buena cuenta de las nuevas aventuras en la que se encuentra el actor. Está en plena grabación de 'Los hombres de Paco', una de las series más novedosas del país.

Matamoros deja de lado las polémicas

Las últimas noticias que han sido reveladas en 'Sálvame' en el que supuestamente Kiko Matamoros habría mandado mensajes a Sofía Suescun no ha dañado la relación que mantiene el colaborador de 'Sálvame' con su pareja, Marta López. Ambos llevan quince días de vacaciones tras la operación que ha tenido a Matamoros retenido en Madrid.

El detalle de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias ha concedido este miércoles su primera entrevista en televisión. Lo ha hecho en La Sexta y se la ha concedido a María Llapart. Sin embargo, sus palabras no han sido lo que más ha llamado la atención en redes sociales. Iglesias ha vuelto a sorprender con un 'look' en el que lleva un pendiente.

Marta López se sincera sobre su despido

Hace casi un mes Mediaset anunciaba que Marta López dejaba de ser colaboradora de sus espacios de entretenimiento. Un despido que ha querido dar una lección a todos aquellos que no respetan las medidas de seguridad y el uso de mascarilla. Sin duda, sus compañeros y parte de la opinión pública han criticado la actitud de López, sin embargo ella ha declarado en redes sociales que se pronunciará en breves y que todos lo entenderemos.

