Este es el original menú que los hermanos Roca han elaborado para la Cumbre del Clima

"Hoy cocinamos el menú más importante de nuestra vida", dicen los hermanos Roca -Joan, Josep y Jordi- sobre el almuerzo que, con el título "La tierra se agota" han elaborado para los más de 200 dirigentes que asisten a la Cumbre del Clima COP25 en Madrid.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, los hermanos Roca, propietarios del restaurante Can Roca, en Gerona, y distinguidos con tres estrellas Michelín, han sido los elegidos para elaborar el menú que el presidente del Ejecutivo español en funciones, Pedro Sánchez, ofrece hoy a jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo

Avui cuinem el menú + important de la nostra vida • Hoy cocinamos el menú + importante de nuestra •Today we cook the + important menu of our lives• Nous cuisinons le menu le + important de nos vies• Wir kochen das wichtigste Menü unseres Lebens