Alfredo Relaño, comentarista de Tiempo de Juego, califica como "una locura" la expulsión de Nyom por su acción con Vinicius

El Real Madrid visitó este domingo al Getafe en el regreso de LaLiga tras el parón de selecciones. Y para este regreso, Xabi Alonso realizó varios cambios en el once.

cambios en el once

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, sentó en el banquillo a Vinícius Júnior y Arda Güler y salieron de inicio David Alaba, Jude Bellingham, Rodrygo Goes y Eduardo Camavinga como novedades respecto al choque que ganó al Villarreal (3-1) hace dos semanas.

Después de los encuentros frente al Oviedo y el Olympique Marsella, es la tercera vez que Vinícius inició un partido junto a los suplentes desde que Xabi Alonso es entrenador del Real Madrid. Su hueco lo ocupó Rodrygo.

Además, el técnico tolosarra, con las bajas de los lesionados Dean Huijsen y Dani Ceballos, ha apostado por David Alaba para ocupar un hueco en el centro de la defensa y por Camavinga para jugar en la medular. Bellingham también entró en la alineación por Güler.

El once del Real Madrid fue el formado por Courtois; Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.

expulsión de nyom

En el minuto 77 del encuentro se produjo la jugada polémica cuando el colegiado Munuera Montero decidió expulsar directamente a un Nyom que acababa de salir al campo por frenar a Vinicius cuando el brasileño estaba lanzado a salir a la contra.

Momento de la falta de Nyom sobre Vinicius en el Getafe-Real Madrid

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, nadie estaba a favor de la decisión del colegiado e incluso Alfredo Relaño calificó como "una locura" esta expulsión y criticó la intromisión del cuarto árbitro en esta acción, ya que estaba justo al lado de la jugada. Un Relaño que minutos más tarde señaló que para él, "el VAR es una basura"

El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, calificó como "inadecuada" esta expulsión.

la opinión de paco gonzález

Por otro lado, el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, realizaba el siguiente análisis de la jugada: "Es evidente que la falta es clarísima y es de tarjeta porque no hay ni balón. Va a interrumpir el desmarque. Yo creo que es más zancadilla con el muslo que golpe en la cara, aunque el golpecillo en la cara puede que exista, no lo sé, pero yo lo veo más de amarilla que de roja"