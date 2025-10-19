Pedro Martín, analista arbitral de Tiempo de Juego, le pone un '3' a Munuera Montero después de la "expulsión rigurosa" a Nyom por su acción con Vinicius

Un tanto de Kylian Mbappé en el minuto 80 dio el triunfo al Real Madrid ante el Getafe en el Coliseum en la novena jornada de LaLiga, segundos después de que el equipo de José Bordalás se quedara en inferioridad numérica por una tarjeta roja directa a Nyom.

EFE Mbappé celebra su gol ante el Getafe

expulsión nyom

En el minuto 77 del encuentro se produjo la jugada polémica cuando el colegiado Munuera Montero decidió expulsar directamente a un Nyom que acababa de salir al campo por frenar a Vinicius cuando el brasileño estaba lanzado a salir a la contra.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, nadie estaba a favor de la decisión del colegiado y al término del choque, el analista arbitral del programa, Pedro Martín, fue muy crítico con la labor de Munuera Montero en el encuentro, a pesar de que "hasta el último cuarto de hora más o menos, más o menos llevaba al partido, pero ahí se le ha complicado todo".

Momento de la falta de Nyom sobre Vinicius en el Getafe-Real Madrid

"La expulsión, otra expulsión más, ya lo he dicho antes, muy rigurosa en el fútbol español. Yo insisto en que estos jugadores no deberían ser expulsados, pero es cierto que hay un caldo de cultivo en la sociedad y en la sociedad del fútbol en el que cada vez se piden más amarillas, más expulsiones y los árbitros son humanos y escuchan y ven y entonces muchas veces caen en la tentación de expulsar a jugadores que no lo merecen. Un tres para Munuera", concluyó.

líder

Con estos tres puntos, el Real Madrid mantiene el liderato y recibirá al Barcelona el próximo domingo en lo más alto de la tabla.

Los de Hansi Flick había subido a lo más alto de la tabla tras su triunfo ante el Girona por 2-1, pero los de Xabi Alonso, con esta victoria, siguen líderes.

El Clásico entre merengues y blaugranas se jugará el próximo domingo a las 16:15h en el Santiago Bernabéu.