Guerra abierta entre Girauta y los defensores de Arrimadas en Twitter

El Twitter de ciertos políticos de Ciudadanos y de algún ex del partido naranja está que echa humo. Era cuestión de tiempo y desde hace varía días se venía intuyendo que tarde o temprano tenía que reventar. Ayer fue el día.

La mecha la prendió el conocido columnista Alfonso Ussía, con un tuit publicado el pasado miércoles, durante el Pleno del Congreso donde se aprobó la sexta prórroga del estado de alarma planteada por el Gobierno de Sánchez e Iglesias y que, nuevamente contó con el apoyo de Ciudadanos.

EL GIRO DADO POR ARRIMADAS EN CIUDADANOS, CENTRO DE LA POLÉMICA

El periodista, dirigiéndose a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le indicaba que “tengo un amigo que se ofrece a emplearla a usted como Relaciones Públicas en una gran discoteca de Marbella. Espero su respuesta”.

Inés Arrimadas. No soy empresario. Pero tengo un amigo que se ofrece a emplearla a usted como Relaciones Públicas en una gran discoteca de Marbella. Espero su respuesta. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) June 3, 2020

Y la respuesta no se hizo esperar mucho, aunque no vino directamente de Arrimadas, sino de su círculo más cercano. Algunos de los nombres más conocidos de la formación naranja, no dudaran en usar esta red social para contestar a Assía.

Uno de los primeros fue el diputado y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, quien le deseo al periodista que “se vaya a esparragar”, afeándoles que sus críticas y sus “gracietas irónicas” sólo tiene como finalidad “provocar atención”, lo que “indica lo necesitado que está de ella. Tómese la pastilla y a la cama, venga”.

Sr Ussía, tenía otra consideración de Vd. Estaba equivocado. Con toda educación le deseo se vaya a esparragar. Puede vd criticar lo q quiera, pero usar gracietas irónicas solo para provocar atención indica lo necesitado q está vd de ella. Tómese la pastilla y a la cama, venga — Miguel Gutiérrez (@MGutierrezCs) June 4, 2020

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, por su parte, también compartió el tuit de Ussía, al que le indicó que “cada uno dilapida su reputación como quiere” y “usted se está empleando a fondo”.

Cada uno dilapida su reputación como quiere, Sr. Ussía. Usted se está empleando a fondo. https://t.co/IFUdcP3VQ4 — Ignacio Aguado ������ (@ignacioaguado) June 4, 2020

“¿De esas discotecas donde dejan entrar a gente como Vd.?”, le preguntó la vicealcaldesa de Madrid y Secretaria de Política Municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís.

¿De esas discotecas donde dejan entrar a gente como Vd.? https://t.co/TDah7Yg2bF — Begoña Villacís ������ (@begonavillacis) June 4, 2020

Más duro fue el diputado en la Asamblea de Madrid, César Zafra, quien, parafraseando el mensaje de Alfonso Ussía, le indicaba que “tengo un amigo que se ofrece a venderle jabón para que se pueda lavar la ropa y la boca. Espero su respuesta”.

Sr. Ussia. No soy tendero. Pero tengo un amigo que se ofrece a venderle jabón para que se pueda lavar la ropa y la boca. Espero su respuesta. https://t.co/hmb83QfIYd — César Zafra ������ (@CsarZafra) June 4, 2020

Pero Ussía, lejos de achantarse por este inusitado ataque a un periodista por parte de políticos tan destacados de un mismo partido, y que es más normal en otras formaciones políticas más a la izquierda como ya hemos visto y sufrido, les contestó de manera genérica, asegurando que era “curioso que hayan tardado más de 24 horas en enfadarse los de Ciudadanos que apoyan al Gobierno. Y todos en tromba”. Una clara alusión del columnista al hecho de que muchos militantes de la formación que lidera Arrimadas no están para de acuerdo con el giro político que ésta le ha dado al partido desde su llegada a la presidencia y que lo ha llevado a apoyar al Gobierno de Sánchez.

Curioso que hayan tardado más de 24 horas en enfadarse los de Ciudadanos que apoyan al Gobierno. Y todos en tromba. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) June 4, 2020

GIRAUTA ASEGURA NO RECONOCER A LOS QUE ERAN SUS COMPAÑEROS

Sin embargo, todo esto se queda en simples fuegos de artificio, pues la traca final ha estallado cuando el ex diputado nacional de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha entrado en escena para defender a Aussía y, de paso, lanzar toda su artillería contra sus excompañeros de partido, asegurando que “el Cs Auténtico no linchaba periodistas en las redes, aunque sus afirmaciones nos sentaran como un tiro”.

El Cs Auténtico no linchaba periodistas en las redes, aunque sus afirmaciones nos sentaran como un tiro. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) June 4, 2020

“A Alfonso Ussía entradle de uno en uno, si hay valor”, les pedía Girauta, tras comprobar el ataque en tromba de dirigentes de la que fue su formación, al tiempo que lamentó que “no os reconozco en estos linchamientos. ¡Decenas de cargos públicos completándoos como trolls podemitas!”.

A Alfonso Ussía entradle de uno en uno, si hay valor.



No os reconozco en estos linchamientos. ¡Decenas de cargos públicos completándoos como trolls podemitas!



Realmente, cada presidente impone su estilo. Por eso había que largarse con Albert. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) June 4, 2020

Y, como no, Inés Arrimadas también se llevó su repasó, tras señalar Girauta que “cada presidente impone su estilo. Por eso había que largarse con Albert”.

Ya veremos si la guerra tuitera continúa...

