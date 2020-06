Echenique comparte dos portadas de ABC de 1939 y la contestación le deja mudo: “Siempre olvidan otras”

El portavoz del grupo parlamentario Unidas-Podemos, Pablo Echenique, continúa con su frenética actividad en la red social Twitter, donde no pasa día sin que pública varios mensajes y, como de costumbre, con sus particulares destinatarios que, desde hace algunas semanas tienen como diana, fundamentalmente, todo aquello que no esté en la misma línea del Gobierno de Sánchez e Iglesias.

ECHENIQUE HA COMPARTIDO DOS PORTADAS DE ABC DE 1939

Hoy le ha tocado al diario ABC. Echenique ha compartido dos imágenes de sendas portadas del reconocido diario, ambas del año 1939. En la primera, del mes de enero, con la imagen de Francisco Franco, y en la segunda, de abril, con la de Adolf Hitler. Sobre éstas, un comentario del portavoz de la formación de Iglesias, en la que señala que “para entender bien las portadas del ABC, es bueno hacer memoria”.

Para entender bien las portadas del ABC, es bueno hacer memoria.

Este comentario y estas portadas publicadas por Echenique no son fruto de la casualidad, porque él no suele dar puntada sin hilo. Su intención parece clara. No hay que ser excesivamente observador, para darse cuenta que busca desprestigiar las informaciones que ofrece ABC en sus páginas, justo el día en el que este diario, publica una portada cuyo protagonista absoluto es el presidente del Gobierno con la denuncia de que “Sánchez crea una dirección general para su mejor amigo”.

Ya está disponible la primera edición de ABC del jueves 4 de junio

LE HAN PEDIDO QUE NO SE OLVIDE DE OTRAS PORTADAS DE ABC

Pero la jugada no parece que le haya salido demasiado bien al portavoz de Unidas-Podemos, pues, como le ha recordado en una respuesta Cesar Cervera, redactor de la sección de Historia de este diario, “desde que trabajo en ABC cada vez que alguna información resulta molesta se desempolvan las mismas portadas”.

Aunque el ‘dardo’ definitivo se lo da Cervera, al indicarle que “siempre olvidan otras tantas que recuerdan lo complicado que fue en el siglo XX preservar la libertad de prensa entre totalitarismos, revoluciones e incautaciones” y junto a este comentario, el redactor comparte otras dos portadas de ABC. En ambas se puede leer el texto “Diario Republicano de Izquierdas”. La primera, es un homenaje a la URSS y aparece el escudo del Partido Comunista a todo color; mientras, la segunda, es una foto a toda página de ‘La Pasionaria’, una de las figuras más destacadas del comunismo en España.

Desde que trabajo en ABC cada vez que alguna información resulta molesta se desempolvan las mismas portadas. Siempre olvidan otras tantas que recuerdan lo complicado que fue en el siglo XX preservar la libertad de prensa entre totalitarismos, revoluciones e incautaciones

En ese mismo sentido, hay tuiteros que han acusado a Echenique de “hacer demagogia barata” pues, como le han recordado “ABC estaba bajo estricto control del gobierno en la época”, por lo que no se puede “comparar ese contexto con el actual” y le comparte otra portada de ABC donde se puede leer a todo página “Viva la Republica”.

Para los que digan que el ABC era un periódico franquista que ayudó al golpe.



Portada del ABC alabando a la república. A la izquierda, años después, el "agradecimiento" del Frente Popular.

