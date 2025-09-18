La Guardia Civil da credibilidad a los audios publicados de Santos Cerdán y Koldo

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha acreditado, después de estudiarlo con detenimiento, que los audios que durante años recopiló quien fuera la mano derecha de José Luis Ábalos, Koldo García, son auténticos. Se trata de una de las pruebas más importantes sobre las que se sostienen las causas judiciales contra el propio exministro de Transportes y sobre Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE hasta junio de 2025.

Dar credibilidad a dichos audios es un paso adelante importante para poder encauzar sendos casos, pues ahora estamos ante pruebas acreditadas.

El informe supone un revés para los investigados. La Unidad Central Operativa (UCO) dio a conocer el pasado 5 de junio la existencia de ocho grabaciones dentro de su más reciente informe sobre la red de corrupción vinculada al Gobierno que dirige Pedro Sánchez. Dichos audios fueron registrados por Koldo entre abril de 2019 y diciembre de 2023 y se integran en un conjunto mucho más amplio de archivos que, al parecer, conservaba como una forma de 'asegurarse' de que Moncloa y el PSOE no lo abandonarían en el camino.

COPE tuvo acceso a dichos audios, en lo que se puede escuchar como Koldo asegura que Santos Cerdán llegó a jugarse su puesto por la trama. En una de las múltiples grabaciones intervenidas, Koldo se dirige a Ábalos hablando directamente sobre el "puente de Sevilla", refiriéndose al Puente del Centenario de la ciudad hispalense.

"El problema está en que Santos, y tienes que hablar tú con él, está obsesionado con Sevilla... con el puente", comienza diciendo Koldo. "Es algo por demás, una obsesión. Según me da a entender se está jugando la vida. Toda la presión que está ejerciendo me parece a mí que es porque se juega el puesto o se juega la luna". Unas palabras con las que alude directamente a una adjudicación pública del Ministerio de Transportes .