El Gobierno sitúa al líder del partido comunista como vicepresidente de la comisión para la reconstrucción

La comisión para la reconstrucción social y económica constituida en el Congreso este jueves nace sin vocación de consenso. Las discrepancias entre PSOE y PP provocaron un cisma evidente donde las fuerzas progresistas hicieron valer su mayoría para imponer como presidente a Patxi López y como vicepresidente al líder del partido comunista.

El expresidente del Congreso y diputado socialista Patxi López fue elegido presidente en una votación a mano alzada mediante voto ponderado por mayoría simple, en concreto por 165 sufragios, en pugna con la candidata del PP y también expresidenta de la Cámara, Ana Pastor, que obtuvo 91; hubo 37 votos en blanco.

Su elección se produjo en segunda votación, ya que en una primera, con igual respaldo, no había conseguido la mayoría absoluta de 176 sufragios exigida para su designación. El grupo socialista es el mayoritario en la comisión, con 13 diputados, y le sigue el PP con nueve; Vox con cinco; Unidas Podemos con cuatro; ERC con uno; el Plural con cuatro; Cs con uno; PNV con uno; EH Bildu con uno; y el Mixto con siete. Vox reclamó el voto secreto, una pretensión que no se tuvo en contra y que hizo que sus miembros decidieran no votar.

Como vicepresidente fue elegido Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista. Santiago obtuvo 157 votos, dos más que la suma de PSOE y Podemos. Mariscal (PP) quedó proclamado vicepresidente con 92 apoyos.

�� Nuestro secretario general, Enrique Santiago, elegido vicepresidente de la Comisión del @Congreso_Es para la Reconstrucción Social y Económica del país tras la epidemia de #Covid_19.



¡Enhorabuena y buen trabajo, camarada! pic.twitter.com/wZXVQVCWev — PCE (@elpce) May 7, 2020

Enrique Santiago Romero (Madrid, 1964) es desde 2018 Secretario General del Partido Comunista de España. Desde principios de la década de 1990 ha participado como abogado de la acusación en diversas causas: sobre la dictadura militar en Argentina, en el Caso Scilingo; formó parte de la acusación popular contra el dictador chileno Augusto Pinochet; y en España en el caso Bárcenas. También fue representante de la guerrilla de las FARC en las conversaciones de La Habana que llevaron a la firma del acuerdo de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos con esa guerrilla. En las últimas elecciones, fue el candidato número 3 de la lista de Unidas Podemos. Entre su ideario destaca su interés por romper el régimen constitucional del 78 "para crear un Estado republicano y social".

Enrique Santiago considera que la pandemia del coronavirus da un "respiro a la naturaleza". Así lo expresó el pasado 24 de marzo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. "A nivel económico, el Covid-19 no está respaldando una desenfrenada fluctuación sino un todopoderoso derrumbe en el corazón de la forma de consumismo que domina en los países más opulentos. Que da un respiro a 40 años de maltrato a la naturaleza", señaló Enrique Santiago.

En su monólogo de este viernes, Herrera ha mostrado su estupefacción ante dicha designación. "¿Qué puede salir mal? ¡Qué suerte tenemos los españoles!", ha dicho sobre la vicepresidencia obtenida por Santiago en la comisión para la reconstrucción social y económica.