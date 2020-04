El Gobierno presume de las cifras de test en España según la OCDE y oculta este dato

El Gobierno ha presumido este lunes de su buena posición en un informe lanzado por laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En él, se incluye a España entre los 10 países que más test de diagnóstico del coronavirus han realizado a nivel mundial. Según los datos de la OCDE, España estaría situada en octava posición (28,6 test por cada 1.000 habitantes) y por encima de la media (22,9). Algo de lo que se ha jactado incluso el presidente Pedro Sánchez a través de Twitter.

España está entre los 10 primeros países de la @OECD que más pruebas de #COVID19 realiza. Seguimos trabajando para aumentar nuestra capacidad diagnóstica y afrontar así la transición hacia una nueva normalidad de forma segura.#EsteVirusLoParamosUnidoshttps://t.co/wPBIS98hAE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 27, 2020

El ranking lo lidera Islandia (134,9), seguido de Luxemburgo (64,6), Estonia (36,9), Lituania (36,6) Israel (30), Italia (29,7) y Suiza (28,8). Noruega (28,5), Austria (25,9), Dinamarca (25,3), Letonia (25,2) o Alemania (15,1) están por detrás de España según el informe.

A la cola se sitúan México (0,4), Japón (1,8), Grecia (5,8), Hungría (6,6), Polonia (7,4), Chile (8,1), Francia (9,1), Suecia (9,4), Reino Unido (9,9), Turquía (10,7), Países Bajos (11,3), Corea (11,6), Eslovaquia (13), Finlandia (14,4), Estados Unidos (15,6), Bélgica (17,8) o Canadá (18,4), entre otros.

El Gobierno se felicita a sí mismo

Sin embargo, no ha tardado en descubrirse que la fuente de la que la OCDE ha obtenido los datos es, junto a la web Our World in Data, el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Dirigido por el asesor estrella de Sánchez, Iván Redondo.

Además, Our World in Data ha expuesto que la información que ha recogido la OCDE data del 13 de abril, cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, habló de 930.230 PCR. De hecho, las pruebas de diagnóstico rápido no se incluyen en la cifra proporcionada y el informe junta datos que no deberían compararse entre sí, como el número de personas testadas o el número de test realizados.

Lo que más llama la atención es que el dato proporcionado por Presidencia no distingue entre las pruebas PCR y las de anticuerpos o test rápidos. Si no se tienen en cuenta estos últimos, España queda por debajo de la media de los países de la OCDE, según informa El Mundo: su registro sería de 22 test por cada cada 1.000 habitantes. Esto quiere decir que se pasaría a ocupar el 18º lugar de la clasificación detallada en el informe, entre República Checa y Portugal.

Por lo tanto, se aúnan una serie de datos sin actualizar de forma regular, no oficiales o recopilados vía redes sociales en algunos casos. Estos no se han verificado ni auditado, lo que los hace menos creíbles de lo que cabría pensar.

Illa destaca el informe 'propio'

Y, sin embargo, el Gobierno español ha llegado a difundir una nota de prensa en la que celebra el buen dato reflejado en el informe de la OCDE. Que, recordemos, se basa en información de Presidencia y Sanidad.

11. Para que vean cómo funciona:



a) Sanidad se felicita por la tabla de la OCDE

b) En la tabla de la OCDE aparecen dos fuentes: OurWorldInData + Moncloa

c) En OurWorldInData las fuentes son…Sanidad y una cita de…el Ministro Illa



Sanidad felicita a Sanidad y a su ministro. pic.twitter.com/3WcW2RaMpo — Matthew Bennett (@matthewbennett) April 27, 2020

Según el comunicado difundido por Moncloa, las Comunidades Autónomas españolas han realizado 1.345.560 pruebas de coronavirus (1.035.522 PCR y 310.038 test de anticuerpos). También en base a la nota gubernamental, Sanidad ha distribuido, hasta la fecha, 2,8 millones de test de anticuerpos entre las Comunidades.

Salvador Illa ha aprovechado su última rueda de prensa (como ha resaltado el director adjunto de Presidencia, Paco Salazar, en sus redes sociales) para congratularse por el informe de la OCDE. “España está muy por delante de Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos: los grandes países afectados por la epidemia”, ha anunciado el ministro de Sanidad.