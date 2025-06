El Gobierno culpa del apagón a Red Eléctrica y las operadoras privadas a partes iguales

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado este martes que los grupos de generación cuya conexión había ordenado el día antes Red Eléctrica para dar más seguridad al sistema no controlaron de forma adecuada la tensión que se generó antes del apagón del 28 de abril.

"Los grupos de generación que tenían que haber controlado tensión y que, además, muchos de ellos estaban retribuidos económicamente para ello, no absorbieron toda la reactiva que se esperaba en un contexto de elevadas tensiones", ha dicho Aagesen durante su comparecencia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha expuesto las conclusiones del informe elaborado por el comité creado por el Gobierno para estudiar las causas del apagón, ha insistido en que éste se produjo por múltiples causas, ninguna vinculada con algún tipo de ciberataque, y que todo partió de una oscilación "anómala" en una central peninsular.

Entre los factores que intervinieron ha querido destacar que el sistema no disponía de suficiente capacidad de control de tensión y que ese día los grupos de control de tensión no absorbieron toda la reactividad prevista. Además, la escalada de sobretensión se produjo en cinco segundos y "no había nada que hacer", ha comentado.

Por último, cabe destacar que ha reiterado que el origen del apagón fue algo multifactorial como consecuencia de una reacción en cadena. Por lo tanto, queda evidenciada tanto una mala planificación como un mal funcionamiento. Aunque la propia Sara Aagesen ha sacado pecho poniendo en valor que la reposición "casi al 100% fue un éxito".