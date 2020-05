Girauta estalla contra esta parodia machista de 'El País' hacia Díaz Ayuso: "Llama Chati a tu directora"

La principal batalla política que se está librando con motivo de la crisis sanitaria provocada por la propagación del COVID-19, es la que están protagonizando el Gobierno de España con la Comunidad de Madrid. Dos modelos antagónicos en la manera de gestionar esta difícil situación que vive nuestro país a todos los niveles. El último capítulo es la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez de permitir a Madrid pasar a la Fase 1 de la desescalada a partir de este lunes.

Una negativa que impedirá a la región más próspera del territorio nacional reactivar en la medida de lo posible su economía. Esta guerra sin cuartel entre ambas instituciones se está retransmitiendo en todos los medios de comunicación a través de la página de periódicos, digitales, telediarios... Incluso ha dado para representar en forma de viñeta la tensión que viven las dos administraciones.

Ha sido el caso del diario 'El País', donde su célebre dibujante y humorista, Peridis, ha reflejado la situación actual. En su viñeta diaria en el periódico, ha representado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atacando al Ministro de Sanidad, Salvador Illa y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.En la viñeta se da a entender que Díaz Ayuso se muestra más preocupada por la economía que por la salud de los ciudadanos, mientras que, por contra, el Gobierno Central mira más por la integridad de los habitantes. Una visión subjetiva de la realidad que, sin embargo, no ha sido el centro de la polémica.

Lo que ha despertado algunas críticas ha sido las palabras que Peridis ha atribuido en el bocadillo de Salvador Illa para espantar a Ayuso: "¡Ni un paso más, Chati!".

Ha sido esta última expresión, empleada coloquialmente en ocasiones por los hombres para llamar la atención de su amiga, pareja sentimental o familiar de una manera cariñosa aunque, según el contexto, puede tener una connotación negativa e incluso machista. Así lo ha entendido también el expolítico Juan Carlos Girauta, que en los últimos días se ha dado de baja de las filas de Ciudadanos, por el apoyo de la formación naranja a Pedro Sánchez para prorrogar el Estado de Alarma.

Para Girauta, la viñeta de Peridis tiene un tono machista, e invita al dibujante en su perfil oficial de Twitter a recurrir el término 'Chati' para referirse a la directora del diario 'El País' Soledad Gallego-Díaz.

¿Por qué no llamas chati a tu directora o a tu dueña, montón de mierda? pic.twitter.com/SlDq2nOGRj

Una crítica contundente la de Juan Carlos Girauta que ha encontrado el apoyo de buena parte de los seguidores del exdirigente de Ciudadanos. Muchos de los usuarios acusan a los medios afines al Gobierno socialista y de Unidas Podemos de hipocresía, al defender por un lado la igualdad y por otro realizar comentarios de alto componente machista.

Yo no es por nada, pero es que la mujer de gafas con la pancarta de "el machismo mata más..." la he visto en tantos memes que me está empezando a dar toda la pena.



Haría buena pareja con éste señor:https://t.co/O9jhdUj0po