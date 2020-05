Cuando Abascal aseguraba que al único político que se traería a Vox es a Girauta

El exdiputado y exportavoz del grupo Ciudadanos en el Congreso de los Diputados Juan Carlos Girauta ha comunicado este martes su baja como afiliado de Ciudadanos, según ha informado en su cuenta oficial de Twitter. "No trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos", ha escrito Girauta en un tuit. La baja de Girauta se ha producido después de que Cs haya llegado a un acuerdo con el Gobierno para la prórroga del Estado de alarma.

No trabajamos tanto para construir una bisagra.



Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) May 5, 2020

La salida de Girauta es la última dentro de la gran desbandada en la formación naranja desde la debacle en las elecciones generales del pasado noviembre, donde Ciudadanos pasó de 57 diputados a sólo diez. Una debacle electoral que provocó el adiós de Albert Rivera.

Y ahora, ¿dónde puede acabar Girauta? Es probable que, al igual que muchos otros excompañeros de partido, Girauta se desligue de la política y no ingrese en las filas de ninguna otra formación. Pero por ofertas no va a ser. Una muy tentadora es la que puede hacerle Vox. En octubre del año pasado, Santiago Abascal desveló en 'El Hormiguero' el fichaje de otro partido que le gustaría hacer. El líder de la formación verde contestó a la pregunta directa de Pablo Motos, sobre a qué político le gustaría "robar" a otro partido. Abascal no dudó y ha respondió con contundencia que elegiría a Juan Carlos Girauta.

¿A qué político de otro partido ficharía para VOX?



Santiago Abascal (2019): A Juan Carlos Girauta.



Llegó la hora de cerrar el círculo. pic.twitter.com/V6d3WZZ6aN — Jorge Rubio (@Jorxrubio) May 5, 2020

EL PASADO POLÍTICO DE GIRAUTA

A diferencia de la mayoría de los fundadores del partido, que vinieron de la empresa privada para pasar al servicio público, el exportavoz de la formación naranja tiene una amplia trayectoria política a sus espaldas.

Durante sus años de juventud, hasta 1986 y mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Barcelona y un máster de dirección de negocios en ESADE, Girauta militó en el Partido Socialista de Catalunya (PSC). Posteriormente, pasó a engrosar las filas del Partido Popular y llegó incluso a presentarse en las listas del PP para el Ayuntamiento de Castelló d'Empuries (2003), para el Parlamento de Cataluña (2003) y para Congreso de los Diputados (2004), como diputado por Gerona. En ninguna de las tres ocasiones fue elegido para ser representante público.

No fue hasta diez años después de su último intento frustrado con los populares cuando Girauta se involucró en el proyecto de Ciudadanos, que entonces empezaba a florecer como fuerza política a nivel estatal. En 2014, fue escogido como número dos de las listas de la formación naranja para ser diputado en el Parlamento Europeo, cargo que desempeñó hasta 2016, fecha en la que Rivera le reclamó para ocupar la portavocía del grupo parlamentario en el Congreso.