Girauta aclara en COPE a quién iban dirigidos sus polémicos tuits sobre Cs: “No me arrepiento”

Se trata de uno de los mensajes más polémicos de la semana. Este jueves el ex diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, hacía saltar las redes sociales con un mensaje en el que mandaba a “comer la p***” a los “traidores”. Un mensaje que provocó el rechazo de gran cantidad de ex compañeros de partido, que le afeaban que hubiera salido en defensa del periodista, Alfonso Ussía.

El periodista había lanzado un mensaje en redes sociales sobre Inés Arrimadas que provocó la airada crítica de casi toda la formación política, incluido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Ahora, tres días después, Girauta ha pasado por los micrófonos de Tiempo de Juego, donde, ha aclarado a quién iban dirigidos esos mensajes. Además, entre bromas, el ex diputado respondía a la pregunta de Pepe Domingo Castaño: ¿Se arrepiente Girauta de usar ese tono para arremeter contra sus ex compañeros de partido?

Bueno, no sujetáis a los perros, ¿eh?



De acuerdo. Vosotros lo habéis querido.



He dejado mi tierra y he roto con muchos amigos por defender la libertad.



Vosotros, traidores, me vais a comer la polla por tiempos. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) June 4, 2020

¿A quién iban dirigidos los mensajes de Girauta?

“Era una invitación ordenada solo a los traidores, lo dije claramente. Aquellos que se han dado por aludidos, ellos sabrán por qué”, explicaba Girauta a Paco González. Lo cierto es que uno de los mayores encontronazos con Ciudadanos lo tuvo el ex diputado naranja con Sofía Fernández, de la agrupación de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. “Suelta ese vaso” le recriminaba Fernández en Twitter, mientras que Girauta apelaba a Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital: “¿De verdad, Begoña Villacís? ”

¿Se arrepiente Girauta de los comentarios?

Casi al terminar de la entrevista llegaba la pregunta del millón. Pepe Domingo Castaño no iba a dejar marcharse a Girauta sin que respondiese: ¿se arrepiente de dirigirse en ese tono hacia sus ex compañero? “No. De ninguna manera. Es una expresión que parecerá vulgar, pero hay mucho hipocresía”, contestaba tajante.

Sin embargo, Pepe Domingo insistía: “Hombre, muy elegante no es”. Por ello, se explicaba el político: “En el lenguaje coloquial el 99,9 % utiliza expresiones de este tipo. Por eso, cuando las ve escritas dice: “Oh! ¡Que barbaridad!” Me parece hipócrita”.

Mitin de Ciudadanos en la Plaza Mayor de Nou Barris en 2016 / EFE

Y es que el motivo, según explica, era zanjar su relación con algunos ex compañeros. “Y el lenguaje tiene una utilidad: zanja las cosas de una vez por todas, que es lo que yo quería hacer. Ya no solo hay un alejamiento ideológico. Cuando quieres zanjar una cosa definitivamente, subes el tono y punto”.

Girauta, entre bromas

Paco González, no obstante, le quitaba hierro al tema: “Vamos a sustituir la palabra malsonante por paella. Girauta aseguraba: “Me vais a comer la paella por tiempos”. ¿Ha contestado alguno afirmativamente a Girauta? “Un caballero no revela esas cosa”, contestaba el que fuera dirigente de Ciudadanos hasta hace apenas unos meses.